1 órája
Sztárparádé a képernyőn: visszatér a Sztárban sztár All Stars – íme a teljes versenyzőlista!
Az elmúlt évek egyik legnézettebb TV2-produkciója, a Sztárban sztár All Stars szeptember 7-én újra berobban a képernyőkre. Fischer Gábor, a csatorna programigazgatója a műsort a TV2 egyik legértékesebb produkciójának tartja, és nem véletlenül. A jubileumi, tizedik Sztárban sztár-széria tavaly debütált, ami hatalmas sikert aratott, amelyben korábbi kedvencek mérték össze tudásukat. A 2024-es évadban Peter Sramek hódította el a fődíjat Gubik Petra elől, idén pedig újra legendás összecsapásokra számíthatunk.
A műsor ugyanazon időszakban fut majd, mint a Megasztár, ám míg a rivális tehetségkutató szombatonként kerül adásba, a Sztárban sztár All Stars marad a megszokott vasárnapi idősávban. A készítők idén teljesen megújítják a díszletet, és már a nyitóadásban egy külföldi sztárvendég is feltűnik, hogy még magasabbra tegyék a lécet.
A zsűriben nem lesz változás: ismét Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András pontozza majd a versenyzőket. Lékai-Kiss Ramóna elárulta, hogy a Nagy Duettben szerzett tapasztalatai teljesen átformálták a zsűrizési stílusát.
Igazi sztárparádéval tér vissza a Sztárban sztár All Stars
Az idei évadban ismét 24 előadó méri össze tudását, és már a névsor is garantálja, hogy izgalmakból nem lesz hiány.
A női csapat: Szandi, Nótar Mary, Muri Enikő, Kozma Orsi, Janicsák Veca, Wolf Kati, Nemazalány, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Péterfy Lili, Galambos Dorina és Nagy Adri. Szandi már a legelső évadban is bizonyított, akkor a második helyet szerezte meg, míg Nótar Mary tíz év után tér vissza a színpadra, meghatódva attól, hogy ismét gondoltak rá.
A férfimezőny: Veréb Tamás, Freddie, Horváth Tamás, Varga Viktor, Kállay-Saunders András, Vastag Csaba, Király Viktor, Pintér Tibor, Kocsis Tibor, Vásáry André, Vavra Bence és Mészáros Árpád Zsolt. Vastag Csaba bevallotta, hogy a mezőnyt látva óriási kihívás előtt áll, és minden produkciójánál a közönség visszajelzése lesz számára a legfontosabb.
A Sztárban sztár All Stars idén is látványos átalakulásokkal, ikonikus slágerekkel és vérre menő versennyel várja a nézőket vasárnap esténként a TV2-n.