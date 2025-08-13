Sztárparádé a képernyőn: visszatér a Sztárban sztár All Stars – íme a teljes versenyzőlista!

Igazi sztárparádéval tér vissza a Sztárban sztár All Stars

Az idei évadban ismét 24 előadó méri össze tudását, és már a névsor is garantálja, hogy izgalmakból nem lesz hiány.

A női csapat: Szandi, Nótar Mary, Muri Enikő, Kozma Orsi, Janicsák Veca, Wolf Kati, Nemazalány, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Péterfy Lili, Galambos Dorina és Nagy Adri. Szandi már a legelső évadban is bizonyított, akkor a második helyet szerezte meg, míg Nótar Mary tíz év után tér vissza a színpadra, meghatódva attól, hogy ismét gondoltak rá.

A férfimezőny: Veréb Tamás, Freddie, Horváth Tamás, Varga Viktor, Kállay-Saunders András, Vastag Csaba, Király Viktor, Pintér Tibor, Kocsis Tibor, Vásáry André, Vavra Bence és Mészáros Árpád Zsolt. Vastag Csaba bevallotta, hogy a mezőnyt látva óriási kihívás előtt áll, és minden produkciójánál a közönség visszajelzése lesz számára a legfontosabb.

A Sztárban sztár All Stars idén is látványos átalakulásokkal, ikonikus slágerekkel és vérre menő versennyel várja a nézőket vasárnap esténként a TV2-n.