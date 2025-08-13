augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nagyot fog szólni

1 órája

Sztárparádé a képernyőn: visszatér a Sztárban sztár All Stars – íme a teljes versenyzőlista!

Címkék#Sztárban sztár All Stars#TV2#új évad#produkció

Az elmúlt évek egyik legnézettebb TV2-produkciója, a Sztárban sztár All Stars szeptember 7-én újra berobban a képernyőkre. Fischer Gábor, a csatorna programigazgatója a műsort a TV2 egyik legértékesebb produkciójának tartja, és nem véletlenül. A jubileumi, tizedik Sztárban sztár-széria tavaly debütált, ami hatalmas sikert aratott, amelyben korábbi kedvencek mérték össze tudásukat. A 2024-es évadban Peter Sramek hódította el a fődíjat Gubik Petra elől, idén pedig újra legendás összecsapásokra számíthatunk.

Titzl Vivien

A műsor ugyanazon időszakban fut majd, mint a Megasztár, ám míg a rivális tehetségkutató szombatonként kerül adásba, a Sztárban sztár All Stars marad a megszokott vasárnapi idősávban. A készítők idén teljesen megújítják a díszletet, és már a nyitóadásban egy külföldi sztárvendég is feltűnik, hogy még magasabbra tegyék a lécet.

Igazi sztárparádéval tér vissza a Sztárban sztár All Stars
Igazi sztárparádéval tér vissza a Sztárban sztár All Stars
Forrás: Borsonline.hu

A zsűriben nem lesz változás: ismét Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András pontozza majd a versenyzőket. Lékai-Kiss Ramóna elárulta, hogy a Nagy Duettben szerzett tapasztalatai teljesen átformálták a zsűrizési stílusát.

Igazi sztárparádéval tér vissza a Sztárban sztár All Stars

Az idei évadban ismét 24 előadó méri össze tudását, és már a névsor is garantálja, hogy izgalmakból nem lesz hiány.
A női csapat: Szandi, Nótar Mary, Muri Enikő, Kozma Orsi, Janicsák Veca, Wolf Kati, Nemazalány, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Péterfy Lili, Galambos Dorina és Nagy Adri. Szandi már a legelső évadban is bizonyított, akkor a második helyet szerezte meg, míg Nótar Mary tíz év után tér vissza a színpadra, meghatódva attól, hogy ismét gondoltak rá.

A férfimezőny: Veréb Tamás, Freddie, Horváth Tamás, Varga Viktor, Kállay-Saunders András, Vastag Csaba, Király Viktor, Pintér Tibor, Kocsis Tibor, Vásáry André, Vavra Bence és Mészáros Árpád Zsolt. Vastag Csaba bevallotta, hogy a mezőnyt látva óriási kihívás előtt áll, és minden produkciójánál a közönség visszajelzése lesz számára a legfontosabb.

A Sztárban sztár All Stars idén is látványos átalakulásokkal, ikonikus slágerekkel és vérre menő versennyel várja a nézőket vasárnap esténként a TV2-n.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu