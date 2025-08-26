augusztus 26., kedd

A szerencsés rajongók találkozhatnak is vele

1 órája

Nagyot robbant a Sztárban Sztár All Stars: világsztár csatlakozik a zsűrihez! (+ videó)

Soha nem volt még ekkora meglepetés a Sztárban Sztárban.

Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars szeptember 7-én visszatér a TV2 képernyőjére. A jubileumi, tizedik évad tavaly hatalmas sikerrel futott, amikor korábbi kedvencek mérték össze tudásukat, és végül Peter Sramek hódította el a fődíjat Gubik Petra előtt. Idén újra legendás összecsapások várhatók, a készítők pedig minden eddiginél látványosabb show-val készülnek.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijébe egy igazi nemzetközi szár is helyet foglal
A Sztárban Sztár All Stars zsűrijébe egy igazi nemzetközi szár is helyet foglal
Forrás: Sztárban Sztár/Facebook

A széria ugyanazon időszakban kerül adásba, mint a Megasztár, ám míg a rivális tehetségkutató szombat esténként szórakoztatja a közönséget, a Sztárban Sztár All Stars megmarad a vasárnapi idősávban. A műsor díszlete teljesen megújul, és már a nyitóadásban különleges meglepetés várja a nézőket: egy igazi nemzetközi sztár érkezik vendégzsűriként.

Sztárban Sztár All Stars: világsztár fogja zsűrizni a versenyzőket

A hegyi doktor című népszerű tévésorozatban Dr. Martin Grubert alakító Hans Sigl most először jár Magyarországon. A „hegyi doktor” szeptember 7-én foglal helyet a zsűriben Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András mellett, és ő is értékeli majd a versenyzők produkcióit. A színész számára külön öröm, hogy régóta dédelgetett álma teljesülhet: személyesen találkozhat magyar rajongóival.

A TV2 meghívására Budapestre érkező Hans Sigl szeptember 6-án, szombaton 11 órától közönségtalálkozót tart a Duna Plaza Cinema Cityben. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött eseményen bárki készíthet közös fotót a színésszel, vagy kérhet tőle aláírást. A rövid beszélgetés során a rajongók közelebbről is megismerhetik a sorozat sztárját, aki örömmel szakít időt közönségére a zsúfolt programja ellenére is.

A sorozat magyarországi sikere nem új keletű: A hegyi doktor – Újra rendel 2010 óta fut a TV2 műsorán, és évek óta hűséges rajongótábort vonz. Hans Sigl most először teszi tiszteletét Budapesten, és már most biztosra vehető, hogy megjelenése a műsor egyik csúcspontja lesz.

A versenyzők névsora is garantálja, hogy nem maradnak el az izgalmak. Ismert előadók térnek vissza, köztük Veszprém vármegye büszkeségei is. Nótar Mary például tíz év után áll újra a műsor színpadára, és meghatottan mesélt arról, milyen sokat jelent számára, hogy ismét gondoltak rá. Vastag Csaba pedig bevallotta, hogy a mezőnyt látva óriási kihívás előtt áll, de minden produkcióját a közönség visszajelzésére fogja építeni.

A Sztárban Sztár All Stars idén is a látványos átalakulások, az ikonikus slágerek és a vérre menő versenyek sorozata lesz. A zsűri tagjai – köztük a különleges vendég, Hans Sigl – garantálják, hogy a nézők nem csupán a produkciókat, hanem az értékeléseket is feszült figyelemmel követik majd.

Egy biztos: szeptember 7-én új korszak kezdődik a műsor történetében, hiszen egy igazi legenda ül a zsűribe, és minden adott ahhoz, hogy az évad felejthetetlen legyen.

 

 

