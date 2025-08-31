Tóth Gabinak durván beszóltak, amiért nincs érettségije – nem maradt adós a válasszal

Tóth Gabi számára nem ismeretlen a zsűriszék, hiszen korábban az X-Faktorban és a Sztárban Sztár leszek!-ben is elmondhatta véleményét, ráadásul személyesen is kötődik a Megasztárhoz, hiszen a második évadban versenyzőként harmadik helyezett lett. A most induló évad Curtis szerint „durva lesz”.

Tóth Gabi azt mondja, érettségi nélkül is sikeres

Forrás: TV2

Tóth Gabi kiviharzott a stúdióból

A rapper egyik megszólalása különösen nagy vihart kavart, amikor egy versenyzőnek azt mondta: „Az az álom, hogy te énekes legyél, álom marad.” Az énekesnőjelölt erre kemény szavakkal vágott vissza: „Egy ilyen drogos kutya mondja nekem, mint te, Curtis.”

A feszültségek Tóth Gabit sem kerülték el. Az előzetesben egy versenyző élesen kritizálta:

– „Tedd már le az érettségit!”

Az énekesnő erre azonnal reagált:

– „Te mire jutottál az érettségiddel?”

A szóváltás nem ért véget a stúdióban: a nő szerint Tóth Gabi „nyolc általánossal túl magasra repült, méltatlanul”, majd távozott a helyszínről. Az incidens az aulában folytatódott, ahol Tóth Gabi – Herceg Erika társaságában – utánaindult, és így vágott vissza:

„Nem én akarok a nyolc általánosommal hülye lenni, hanem te, aki idejössz, és elkezdesz balhézni, mert idejöttél sza*ul énekelni.”

Az új évadban tehát drámából és meglepetésekből, no meg kivételes tehetségekből sem lesz hiány.