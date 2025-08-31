1 órája
Tóth Gabinak durván beszóltak, amiért nincs érettségije – nem maradt adós a válasszal
A TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár szeptember 6-án új évaddal és zsűrivel – Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti, Curtis – tér vissza, és a műsor előzetese már most komoly visszhangot váltott ki. A beharangozóban több éles szóváltás és feszült helyzet is látható, az egyikben Tóth Gabi kap éles kritikát amiatt, hogy nincs érettségije.
Tóth Gabi számára nem ismeretlen a zsűriszék, hiszen korábban az X-Faktorban és a Sztárban Sztár leszek!-ben is elmondhatta véleményét, ráadásul személyesen is kötődik a Megasztárhoz, hiszen a második évadban versenyzőként harmadik helyezett lett. A most induló évad Curtis szerint „durva lesz”.
Tóth Gabi kiviharzott a stúdióból
A rapper egyik megszólalása különösen nagy vihart kavart, amikor egy versenyzőnek azt mondta: „Az az álom, hogy te énekes legyél, álom marad.” Az énekesnőjelölt erre kemény szavakkal vágott vissza: „Egy ilyen drogos kutya mondja nekem, mint te, Curtis.”
A feszültségek Tóth Gabit sem kerülték el. Az előzetesben egy versenyző élesen kritizálta:
– „Tedd már le az érettségit!”
Az énekesnő erre azonnal reagált:
– „Te mire jutottál az érettségiddel?”
A szóváltás nem ért véget a stúdióban: a nő szerint Tóth Gabi „nyolc általánossal túl magasra repült, méltatlanul”, majd távozott a helyszínről. Az incidens az aulában folytatódott, ahol Tóth Gabi – Herceg Erika társaságában – utánaindult, és így vágott vissza:
„Nem én akarok a nyolc általánosommal hülye lenni, hanem te, aki idejössz, és elkezdesz balhézni, mert idejöttél sza*ul énekelni.”
Az új évadban tehát drámából és meglepetésekből, no meg kivételes tehetségekből sem lesz hiány.