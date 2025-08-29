Óriási botrány a Megasztárban: Tóth Gabit porig alázták az iskolai végzettsége miatt (videó)

augusztus 29., péntek

Szeptember 6-án újraindul a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A csatorna már javában futtatja az előzeteseket, amelyekből világosan látszik: az idei évad messze nem a békés hangulatról fog szólni. A készítők tudatosan emelték a botrányfaktort, és nemcsak a dalok, hanem a szókimondás is középpontba kerül.

Az egyik legnagyobb visszhangot Tóth Gabi kapta, akit az egyik versenyző a végzettsége miatt támadott meg. Az énekesnő korábban többször nyilatkozott arról, hogy az interneten rengeteg bántást kap, de a hétköznapokban jellemzően kedvesen bánnak vele. Most azonban éppen a Megasztár stúdiójában érték olyan mondatok, amelyek szembe mennek ezzel az állítással.

Tóth Gabiba az előválogatón beleállt egy versenyző 

Az előzetesben elhangzó párbeszéd azonnal vitát robbantott ki a nézők körében. Egy női versenyző Tóth Gabinak vágta oda: „Tedd már le az érettségit!” A zsűritag sem hagyta szó nélkül a beszólást, visszakérdezett: „Te mire jutottál az érettségiddel?”

A válasz azonban még keményebb volt: „Igazad van, te a nyolc általánosoddal túl magasra repültél méltatlanul!” A szurkálódásra Tóth Gabi újabb replikával reagált, odalépett a nőhöz és így szólt: „Nem én vagyok a nyolc általánosommal a hülye, hanem te, aki idejössz és elkezdesz balhézni, mert idejöttél szarul énekelni!”

A jelenet egyértelműen mutatja, hogy a Megasztár 2025-ben nemcsak a dalokról, hanem a drámáról is szólni fog. Míg korábbi évadokban a versenyzők és zsűritagok között ritkán fordult elő nyílt konfliktus, most kifejezetten úgy tűnik, hogy a feszültség és a botrány része a műsor koncepciójának.

A kritika Tóth Gabi végzettsége kapcsán nem új jelenség: a közösségi médiában rendszeresen hozzák fel az énekesnő tanulmányait, ő maga azonban mindig hangsúlyozta, hogy a tehetség és a kitartás sokszor többet számít, mint egy papír. Az új évad előzetese viszont világossá tette, hogy a téma most ismét a figyelem középpontjába kerül.

A Megasztár tehát szeptember 6-án nemcsak új énekeseket mutat be, hanem minden bizonnyal új vitákat, botrányokat és emlékezetes pillanatokat is szállít majd. Egy biztos: a közönségnek ezúttal bőven lesz miről beszélni a műsor után.
 

 

