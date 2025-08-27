Tóth Gabi: „Olyan szinten vannak a jók és a még jobbak, hogy bámulatos!” – indul a megújult Megasztár (videó)

Az új széria legnagyobb izgalmát nemcsak a versenyzők produkciói adják, hanem a megújult zsűricsapat is: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis most nemcsak ítészek, hanem mesterek is, akik egymással versengve küzdenek a legígéretesebb énekesekért. A műsorvezetői poszton pedig Ördög Nóra és Szépréthy Roland gondoskodik a gördülékeny, de mindig meglepetésekkel teli show-ról.

A Megasztár megújult zsűrije: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis

Tóth Gabi kiakadt Curtisre – ilyen feszült még sosem volt a Megasztár

A több ezer jelentkező közül kiválasztott mezőny már az előválogatókon is hatalmas kihívás elé állította a mestereket. Tóth Gabi, aki korábban már többször bizonyította, hogy kemény, de igazságos zsűritag, most mesterszerepben még nagyobb felelősséget vállal:

– „Mondhatni túl jól is kijöttünk sokszor a mestertársakkal, ez egy nagyon más hangulatú csapat, mint amiket eddig tapasztaltam. A tisztelet megvan egymás iránt, és ez fontos alappillére annak, hogy ha vitáztunk is, mindig úgy tudtuk megbeszélni, hogy senkiben nem maradt rossz érzés. Mondjuk olyan előfordult, amikor nem értettem egyet például Curtis-szel, mert az a helyzet, hogy rengeteg jó hang van. Voltak feszült szituációk abból, hogy melyik versenyző kihez akar kerülni, vagy az adott mester kihez ragaszkodna. De közben nagyon jól esett, hogy a mestertársak hallgattak rám, kikérték a véleményemet.” – mesélte Gabi.