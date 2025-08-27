38 perce
Tóth Gabi: „Olyan szinten vannak a jók és a még jobbak, hogy bámulatos!” – indul a megújult Megasztár (videó)
Hatalmas hangok, kendőzetlen vélemények és féktelen humor – szeptember 6-án elstartol a TV2 legendás tehetségkutatója, a Megasztár, amely idén minden eddiginél színesebb és fordulatosabb évadot ígér. A szombat esténként érkező show a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásokkal együtt garantálja, hogy a hétvége a szórakoztatásról szóljon.
Az új széria legnagyobb izgalmát nemcsak a versenyzők produkciói adják, hanem a megújult zsűricsapat is: Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis most nemcsak ítészek, hanem mesterek is, akik egymással versengve küzdenek a legígéretesebb énekesekért. A műsorvezetői poszton pedig Ördög Nóra és Szépréthy Roland gondoskodik a gördülékeny, de mindig meglepetésekkel teli show-ról.
A több ezer jelentkező közül kiválasztott mezőny már az előválogatókon is hatalmas kihívás elé állította a mestereket. Tóth Gabi, aki korábban már többször bizonyította, hogy kemény, de igazságos zsűritag, most mesterszerepben még nagyobb felelősséget vállal:
– „Mondhatni túl jól is kijöttünk sokszor a mestertársakkal, ez egy nagyon más hangulatú csapat, mint amiket eddig tapasztaltam. A tisztelet megvan egymás iránt, és ez fontos alappillére annak, hogy ha vitáztunk is, mindig úgy tudtuk megbeszélni, hogy senkiben nem maradt rossz érzés. Mondjuk olyan előfordult, amikor nem értettem egyet például Curtis-szel, mert az a helyzet, hogy rengeteg jó hang van. Voltak feszült szituációk abból, hogy melyik versenyző kihez akar kerülni, vagy az adott mester kihez ragaszkodna. De közben nagyon jól esett, hogy a mestertársak hallgattak rám, kikérték a véleményemet.” – mesélte Gabi.
A Megasztár történetében mindig akadtak kiemelkedő tehetségek, de a mostani évadban a zsűri szerint valóságos „hanglavina” várható.
– „Minden tehetségkutatóban van egy-egy kiemelkedő hang, de itt most olyan szinten vannak a jók és a még azoknál is jobbak, hogy bámulatos, ezt minden elfogultság nélkül mondom. És micsoda karakterek érkeztek! Nem átlagos formák, hanem olyanok, akiknek a belső kisugárzásuk teszi őket egyedivé. Nagyon jó lesz az ősz, érdemes lesz nézni, én már elképesztően várom!” – tette hozzá a Megasztár új évadának egyik legmeghatározóbb arca.
Tóth Gabi szavai egyértelműen jelzik: az új Megasztár nem csupán egy tehetségkutató lesz, hanem valódi érzelmi hullámvasút – ahol mesterek és versenyzők egyaránt komoly döntések és konfliktusok elé kerülnek. A műsorban a könnyed froclik és a humor mellett olyan pillanatokra is számíthatnak a nézők, amelyek akár a képernyőn túl is beszédtémát adnak majd.
A csatorna már most beharangozta, hogy a szeptember 6-án induló évadban a nézők nemcsak hatalmas hangokat, hanem extravagáns karaktereket, meglepő fordulatokat és a mesterek közti parázs vitákat is láthatnak. Egy biztos: a szombat estéket idén ősszel a Megasztár uralja majd – Tóth Gabi és zsűritársai pedig gondoskodnak róla, hogy senki ne maradjon hidegen a produkciók láttán.
