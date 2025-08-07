Önéletrajzi könyvvel rukkol elő Tóth Gabi

Mozgalmasabb időszakot aligha választhatott volna magának Tóth Gabi: az énekesnő jelenleg koncertezik, részt vesz a Megasztár új évadának forgatásain, mindemellett pedig egy meglepő és nagyszabású projektbe kezdett. Egy olyanba, amire kevesen számítottak – épp most dolgozik élete első önéletrajzi könyvén.

Tóth Gabi önéletrajzi könyvön dolgozik

Zajlik a nyár, voltak koncertek is, de leginkább a forgatások vitték el az időm nagy részét. Most egy nagy produkcióra készülünk, és úgy néz ki, hamarosan kiadok egy könyvet is. Ez egy önéletrajzi kötet lesz, ami az elmúlt húsz évemet foglalja majd össze, hiszen idén ünneplem a húszéves jubileumomat a Megasztár kapcsán. Elképesztő érzés most itt lenni, ebben a stúdióban, ahol anno, 16 évesen én is énekeltem a zsűri előtt. Nagyon izgalmas ez az év, tele vagyok tervekkel: jönnek új produkciók, táborok és minden, ami közösséget épít, és ami a valóságban is közelebb hoz minket egymáshoz

– nyilatkozta. A rengeteg munka mellett igyekszik időt szakítani a pihenésre is, hiszen számára továbbra is a család jelenti a legfontosabb értéket. Édesanyaként kiemelten fontosnak tartja a közös élményeket, a feltöltődést és a szeretteivel töltött minőségi időt.

Nagyon szeretem az anyósomat és az apósomat, ilyenkor mindig jó a hangulat, úgyhogy ezt nagyon várjuk.

Tóth Gabi tehát jelenleg teljes erőbedobással dolgozik. Tóth Gabi őszintén mesélt arról is, mennyire lelkileg megterhelő volt számára a válogatás folyamata – komoly döntéseket kellett meghoznia, amelyek nem múltak el nyomtalanul.