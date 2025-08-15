Nem bírta tovább: Tóth Gabi és szerelme drasztikus döntést hozott

Gabi és Máté kapcsolata 2023 végén vált hivatalossá, miután az énekesnő és Krausz Gábor bejelentették válásukat. Bár szerelmük kezdetén sok bántást kaptak, idővel a nyilvánosság is elfogadta Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolatát – különösen azután, hogy Krausz Gábor is megtalálta a boldogságot Mikes Anna oldalán. Azóta a páros számos közös fellépést vállalt, nyári táborokat szerveztek, és mindketten aktívan építik karrierjüket.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence megszöktek a világ fürkésző szemei elől

Forrás: Tóth Gabi/Instagram

Az elmúlt hónapok feszített tempója után azonban szükség volt egy kis kiszakadásra. A nyári kikapcsolódás nemcsak a romantikáról szól, hanem arról is, hogy Gabi új erővel és kiegyensúlyozottan készüljön az őszre, amikor a Megasztár zsűritagjaként ismét a figyelem középpontjába kerül. Ez a szerep nemcsak elismerést, hanem – ahogy korábban is – kritikákat is hozhat számára.