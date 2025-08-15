53 perce
Nem bírta tovább: Tóth Gabi és szerelme drasztikus döntést hozott
Tóth Gabi ismét a közösségi oldalán osztotta meg követőivel, mi történik vele, ezúttal azonban nem egy új projektről, hanem egy jól megérdemelt pihenésről számolt be. Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence együtt hagyták maguk mögött a mindennapi hajtást, és barátaikkal, valamint Gabi kislányával vonultak el egy kis feltöltődésre. „Elmentünk a világ közepére” – írta a romantikus, nyári hangulatú fotók mellé.
Gabi és Máté kapcsolata 2023 végén vált hivatalossá, miután az énekesnő és Krausz Gábor bejelentették válásukat. Bár szerelmük kezdetén sok bántást kaptak, idővel a nyilvánosság is elfogadta Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolatát – különösen azután, hogy Krausz Gábor is megtalálta a boldogságot Mikes Anna oldalán. Azóta a páros számos közös fellépést vállalt, nyári táborokat szerveztek, és mindketten aktívan építik karrierjüket.
Az elmúlt hónapok feszített tempója után azonban szükség volt egy kis kiszakadásra. A nyári kikapcsolódás nemcsak a romantikáról szól, hanem arról is, hogy Gabi új erővel és kiegyensúlyozottan készüljön az őszre, amikor a Megasztár zsűritagjaként ismét a figyelem középpontjába kerül. Ez a szerep nemcsak elismerést, hanem – ahogy korábban is – kritikákat is hozhat számára.
A nyár során azonban a pihenés megtette a hatását: Gabi alakja feszesebb, megjelenése sugárzó, és rajongói is észrevették, hogy kisugárzása sokkal harmonikusabb. A változás nemcsak külső, hanem belső is – ritkábban reagál a támadásokra, tudatosabban vállalja a nyilvános szerepléseket, és jobban fókuszál a munkájára.
Bár a nyár még tart, az énekesnő már teljes erővel készül az őszi szezonra, ahol a Megasztár mellett más televíziós produkciókban is feltűnhet. Most azonban a legfontosabb számára, hogy szerettei körében, a „világ közepén” gyűjtsön erőt a következő időszak kihívásaihoz.