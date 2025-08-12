augusztus 12., kedd

Két keréken a Gavia-hágón

Ez a nő nem ismer félelmet – Tóth Vera motorral szelte át az olasz Alpok legveszélyesebb útját

Tóth Vera nem az a típus, aki a nyarat egy nyugágyban tölti koktéllal a kezében. Az énekesnő most az olasz Alpok egyik leglátványosabb és legveszélyesebb útjára, a Gavia-hágóra merészkedett – motorral. A 2618 méter magasan fekvő átjáró nemcsak a profiknak jelent kihívást, de már a puszta látványa is megemeli az adrenalinszintet.

Tóth Vera a Gavia-hágóra merészkedett motorral
Fotó: wikipedia

A hágó Lombardiában, az Ortler déli oldalánál kanyarog, és Bormiót köti össze a Val di Sole völgyében fekvő Ponte di Legnóval. Az út 43 kilométer hosszú, az északi rámpán 10 hajtűkanyar vezet fel a csúcsig, a déli oldalon pedig 15 újabb kanyar várja a merész utazót. A teljes szintkülönbség 1400 méter – mindezt a felhők között, szűk szerpentineken, ahol minden forduló mögött újabb lélegzetelállító panoráma tárul fel.

Tóth Vera úgy hasít a hegyek közt, hogy a férfiak csak tátják a szájukat 

Tóth Vera egy fehér motor nyergében, fekete bőrdzsekiben, sisakját a kezében tartva pózolt a fenséges hegyek között. Mosolyából sütött, hogy nemcsak a csúcsot, hanem önmagát is meghódította. A Gavia-hágó környékén a Monte Gavia (3223 m) és a Corno dei Tre Signori (3360 m) csúcsai magasodnak, a háttérben az Adamello-csoport gleccserei csillognak – nem csoda, hogy az út a Giro d’Italia kerékpáros verseny egyik legendás szakasza, a „Cima Coppi”.

Az énekesnő újra bebizonyította, hogy nem csak a színpadon tud nagyot alakítani. A merész kaland, a vakmerő kanyarok és a szabadság érzése együtt adta meg azt a pillanatot, amelyre sokan csak vágyakozva néznek. Tóth Vera pedig ismét megmutatta, hogy nem fél kilépni a komfortzónájából, legyen az a zene, vagy épp az olasz Alpok szűk, szédítő útjai.

 

