Tragikus veszteség: feleségét gyászolja Korda György

Ahogy a vaol.hu is megírta, életének 91. évében elhunyt Kovács Ibolya, művésznevén Kovács Iby, aki nemcsak Korda György első felesége volt, hanem elismert operettszínésznő is. Halála tragédia a magyar színházi élet és művészvilág számára, hiszen pályafutása során olyan klasszikus darabokban játszott, mint a Cigányszerelem, Riviéra, Boccaccio, Pompadour és Hello, Dolly! Színházi karrierjét a Fővárosi Operettszínházban kezdte, de vendégszerepelt a Petőfi Színházban, a Szigligeti Színházban és a Turay Ida Színházban is. Sokat dolgozott legendás művészekkel, mint Latabár Kálmán, Honthy Hanna és Feleki Kamill, és személyisége miatt mindig kedvelt tagja volt a színésztársadalomnak.

Fotó: smagpictures.com/vaol.hu

Ez a veszteség valódi tragédia

Korda György mély megrendüléssel beszélt volt feleségéről és kapcsolatukról. „Nagyon szerettem Ibyt. Fiatal énekesként ismertem meg, és szerelmes lettem belé. Házasságot is kötöttünk, bár húsz év után, papíron váltunk el, valójában már jóval előbb különváltak útjaink.” – emlékezett vissza. Hozzátette, hogy bár éveken át nem találkoztak, tisztelet és szeretet mindig megmaradt közöttük: „Ő segített nekem abban, hogy szakmailag felnőjek, és olyan művészekkel dolgozhattam együtt, mint Honthy Hanna vagy Latabár Kálmán. Mindig hálás leszek neki ezért.”

A művésznő nemcsak szakmai társként, hanem humánus és szeretetteljes emberként is megmaradt emlékezetünkben. Korda György egy megindító vallomásban mesélt arról is, hogy bár Iby egyre inkább háttérbe szorult a színpadon, „sosem panaszkodott, méltósággal viselte a nehézségeket.”

Ez a búcsú nemcsak egy emberi kapcsolat végét jelenti, hanem egy olyan művész életének lezárását is, aki nyomot hagyott a magyar színházi életben és a közönség szívében egyaránt. Kovács Ibolya emléke tovább él a szerepekben, amelyeket megformált, és a szeretetben, amelyet környezetének adott.

