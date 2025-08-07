augusztus 7., csütörtök

Vastag Tamás egykori párja életmentő műtétre vár, vérre van szüksége

Címkék#vér#Vastag Tamás#segítség

Mármarosi Tünde súlyos egészségügyi gondokkal küzd. Vastag Tamás egykori szerelme életmentő műtétre készül, az idő sürget, és szükség van a véradók segítségére!

Veol.hu

Vastag Tamás ritkán oszt meg személyes részleteket magánéletéből, ám most megtörte a csendet, és mindannyiunkhoz fordult. Vastag Tamás volt párja, akivel a mai napig jó barátságot ápol, válságos helyzetbe került. Facebook-oldalán szokatlan komolysággal szólt barátaihoz és követőihez. „Sziasztok, most egy komolyabb témával jelentkezem...” – így kezdte bejegyzését, és már az első mondatokból kiderül: nagy a baj. A szívszorító posztban elárulta, hogy felnőttkora első nagy szerelme, Mármarosi Tünde, akit sokan „Tücsi” néven is ismernek, sürgős, életmentő műtét előtt áll – írja a borsonline.hu.

Vastag Tamás aggódik volt párja miatt, nagy a baj Fotó:Mediaworks Archív/borshu
Vastag Tamás aggódik volt párja miatt, nagy a baj. A képen Mármarosi Tünde Vastag Csabával látható
Fotó: archív/Mediaworks

Vastag Tamás segítséget kér 

Tücsiről Vastag Tamás az írta, hogy egy csodálatos ember és két gyönyörű gyermek édesanyja. Sokak számára onnan is ismerős lehet, hogy korábban táncosként Vastag Csaba párja volt egy népszerű tévéműsorban.

Az életmentő beavatkozást augusztus 14-én végzik, a véradási lehetőség pedig augusztus 9-ig tart. A sztár mindenkit arra kér, hogy aki teheti, mihamarabb jelentkezzen véradásra, ezzel is támogatva Tücsi gyógyulását. 

További információ a véradással kapcsolatban a borsonline.hu-n.

 

