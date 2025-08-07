Vastag Tamás egykori párja életmentő műtétre vár, vérre van szüksége

Vastag Tamás ritkán oszt meg személyes részleteket magánéletéből, ám most megtörte a csendet, és mindannyiunkhoz fordult. Vastag Tamás volt párja, akivel a mai napig jó barátságot ápol, válságos helyzetbe került. Facebook-oldalán szokatlan komolysággal szólt barátaihoz és követőihez. „Sziasztok, most egy komolyabb témával jelentkezem...” – így kezdte bejegyzését, és már az első mondatokból kiderül: nagy a baj. A szívszorító posztban elárulta, hogy felnőttkora első nagy szerelme, Mármarosi Tünde, akit sokan „Tücsi” néven is ismernek, sürgős, életmentő műtét előtt áll – írja a borsonline.hu.

Vastag Tamás aggódik volt párja miatt, nagy a baj. A képen Mármarosi Tünde Vastag Csabával látható

Vastag Tamás segítséget kér

Tücsiről Vastag Tamás az írta, hogy egy csodálatos ember és két gyönyörű gyermek édesanyja. Sokak számára onnan is ismerős lehet, hogy korábban táncosként Vastag Csaba párja volt egy népszerű tévéműsorban.

Az életmentő beavatkozást augusztus 14-én végzik, a véradási lehetőség pedig augusztus 9-ig tart. A sztár mindenkit arra kér, hogy aki teheti, mihamarabb jelentkezzen véradásra, ezzel is támogatva Tücsi gyógyulását.

