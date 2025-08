Fotókon a gyönyörű hangú francia énekesnő, Zaz koncertje (galéria + videó)

A Kennedy Administration pörgős koncertje után Zaz következett, akinek a koncertjét megelőzően a MOL Nagyszínpad előtt annyi ember gyűlt össze, hogy szinte meg sem lehetett mozdulni.

Zaz a színpadra ragasztott jegyzetei segítségével magyarul szólt a közönséghez

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A francia énekesnő színpadra lépését követően azonnal mikrofont ragadott és egy érzékeny, lassú számmal kezdte a koncertet. A sok magyar és angol dal után a francia zene üdítőként hatott. Zaz gyönyörű énekhangja pedig teljesen elvarázsolta a közönséget.

Zaz szívből zenélt a Paloznaki Jazzpikniken

A francia sanzon után Zaz a közönséghez fordult és olyan kedves gesztust tett, ami mindenki szívét megmelengette. Az énekes a színpad padlójára ragasztott jegyzeteit felolvasva köszöntötte magyarul a jelenlévőket és adott hálát, hogy újra itt lehet a Paloznaki Jazzpikniken. De nem csak a dalok előtt mondta el, hogy mennyire örül, hogy ennyien összegyűltek, hanem a koncert közben is többször a jegyzeteihez fordult, hogy biztassa az embereket az éneklésre. A pörgős, gypsy jazz számok dallama és az énekesnő energiája átragadt a jelenlévőkre is. A szűkös hely ellenére sokaknak a lába járt a dob ütemére, amibe még a föld is beleremegett, vagy a csípője ringatózott miközben hangosan énekelte a jól ismert francia dalokat.