Végre: itt van az Ákos-film első előzetese

Mióta csak a veszprémi Gyárkert létezik, Ákos a nyár egyik legjobban várt fellépője a városban. A lassan hatvanéves énekesnek sok ismert dala ünnepelte születésének 20. vagy 10. évfordulóját. Azonban Ákos az idei gyárkertes koncerten is megmutatta, hogy felette még nem járt el az idő. Október 16-án mutatják be a hazai mozik az énekes életéről szóló zenés portréfilmet. Addig a rajongóknak be kell érni a plakáttal és a hivatalos előzetessel.

Az "EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig." című film plakátja

Fotó: Facebook / Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András volt. A szereplők Kovács Ákos, Menczel Gábor, Rúzsa Magdi, Lukács László és még sok ismert és szeretett közéleti személy.

Film készült Ákos életéről

Az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, és a több évtizedes sikerek mögötti világba enged betekintést. A nézők bepillanthatnak az alkotó ritkán látott, személyes küzdelmekkel és örömökkel teli életébe. A filmben megszólalnak zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és maga Ákos is. A hozzá köthető legismertebb dalok felidézésével a történet visszavezet a kezdetekhez: bemutatja a Bonanza Banzai felemelkedését és feloszlását, majd végigkíséri Ákos szólópályájának legfontosabb állomásait, egészen a jelenig.