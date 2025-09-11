szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokan várják

46 perce

Végre: itt van az Ákos-film első előzetese

Címkék#Nemzeti Filmintézet#Kovács Ákos#portréfilm

Végre bepillantást nyerhetünk egy előzetes keretein belül Kovács Ákos énekes-dalszerző portréfilmjébe, az "EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig." című alkotásba, és az is kiderült, mikor láthatjuk először a hazai mozikban.

Szilas Lilla

Mióta csak a veszprémi Gyárkert létezik, Ákos a nyár egyik legjobban várt fellépője a városban. A lassan hatvanéves énekesnek sok ismert dala ünnepelte születésének 20. vagy 10. évfordulóját. Azonban Ákos az idei gyárkertes koncerten is megmutatta, hogy felette még nem járt el az idő. Október 16-án mutatják be a hazai mozik az énekes életéről szóló zenés portréfilmet. Addig a rajongóknak be kell érni a plakáttal és a hivatalos előzetessel. 

Az EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. filmplakátja
Az "EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig." című film plakátja
Fotó: Facebook / Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András volt. A szereplők Kovács Ákos, Menczel Gábor, Rúzsa Magdi, Lukács László és még sok ismert és szeretett közéleti személy.

Film készült Ákos életéről

Az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, és a több évtizedes sikerek mögötti világba enged betekintést. A nézők bepillanthatnak az alkotó ritkán látott, személyes küzdelmekkel és örömökkel teli életébe. A filmben megszólalnak zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és maga Ákos is. A hozzá köthető legismertebb dalok felidézésével a történet visszavezet a kezdetekhez: bemutatja a Bonanza Banzai felemelkedését és feloszlását, majd végigkíséri Ákos szólópályájának legfontosabb állomásait, egészen a jelenig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu