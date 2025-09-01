Feszkó, csípős beszólások és szemforgatás: így indult az Ázsia Expressz legújabb évada (+ videó)

Az Ázsia Expressz 2025 még csak most kezdődött, de a konfliktusok maguktól jöttek. Az első összezördülés Curtis és felesége, Judie és Kőzagdag Metta és Lakatos levente közt alakult ki. Metta nem kertelt: „Mennyire szarfejek!” – reagált őszintén a hírekre, amikor megtudt, hogy a rapper és a felesége az indulás után tíz percre megállították őket. Az első szakasz során Mettának és Leventének nemcsak az jelentett kihívást, hogy a budapesti reptéren találkoztak először a többiekkel, hanem az is, hogy Curtis és Judie nem zárták őket a szívükbe.

Ázsia Expressz 2025: Dulin Metta és Lakatos Levente párosa nem lett versenytársaik kedvence

Forrás: tv2play.hu

Nem indult zökkenő mentesen az Ázsia Expressz 2025-ös évada

Az Ázsia Expressz indulása ezúttal sem volt zökkenő mentes: a sztárpárok a dzsungelben kapták az első feladatot, ahol döntéshelyzet elé állították őket. A verseny első perceiben Levente és Metta próbált trükközni az indulás sorrendjével, ám Curtisék határozottan a nyílt kártyás játék mellett döntöttek. „Nekem lelkiismeret-furdalásom lett volna, ha nem mondjuk el a többieknek. Úgyhogy nekem ez nem volt szimpatikus” – mondta Curtis. „Bár talán csak Majka-rajongó… Szóval, nekik haza kell menniük, azonnal! Nem is kezdhetik el a játékot! Ezt most döntöttem el…” – mondta Curtis az első pillanatokban, ezzel előrevetítve a párosok közötti feszültséget.

A konfliktus nem állt meg itt, a Bódi tesókkal is adódott egy kisebb összezördülés. Metta ugyanis élvezte az „erdőben” teljesített akadályokat, mire az egyik Bódi testvér rákontrázott: „Bocsánat, ez nem erdő, ez egy dzsungel!” Metta szemforgatással reagált a korrekcióra, ami jól jelezte, hogy a feszkó már a játék első perceiben jelen volt.

Ördög Nóra legvadabb évada?

Ördög Nóra már az első adásban sokkolta a szereplőket. Az első feladatot követően a luxusszállóban sem csillapodott a hangulat: Tallós Rita és lánya, Paula ugyan teljesítettek a legjobban azonban most az első helyért nem jár semmi. Azonban a legrosszabbul teljesítőkről ez már nem mondható el: Metta és Levente, valamint Ungvári Miklós és Fodor Rajmund csak egy lepukkant szálláson tölthették az éjszakát, ami tovább fokozta a feszültséget.