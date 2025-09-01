1 órája
Feszkó, csípős beszólások és szemforgatás: így indult az Ázsia Expressz legújabb évada (+ videó)
Vasárnap este elstartolt az Ázsia Expressz hatodik évada, és a nézőknek nem kellett sokat várniuk az első feszültségekre. Lakatos Levente és Dulin Metta már az első pillanatoktól balhés szituációkba keveredtek két másik párral.
Az Ázsia Expressz 2025 még csak most kezdődött, de a konfliktusok maguktól jöttek. Az első összezördülés Curtis és felesége, Judie és Kőzagdag Metta és Lakatos levente közt alakult ki. Metta nem kertelt: „Mennyire szarfejek!” – reagált őszintén a hírekre, amikor megtudt, hogy a rapper és a felesége az indulás után tíz percre megállították őket. Az első szakasz során Mettának és Leventének nemcsak az jelentett kihívást, hogy a budapesti reptéren találkoztak először a többiekkel, hanem az is, hogy Curtis és Judie nem zárták őket a szívükbe.
Nem indult zökkenő mentesen az Ázsia Expressz 2025-ös évada
Az Ázsia Expressz indulása ezúttal sem volt zökkenő mentes: a sztárpárok a dzsungelben kapták az első feladatot, ahol döntéshelyzet elé állították őket. A verseny első perceiben Levente és Metta próbált trükközni az indulás sorrendjével, ám Curtisék határozottan a nyílt kártyás játék mellett döntöttek. „Nekem lelkiismeret-furdalásom lett volna, ha nem mondjuk el a többieknek. Úgyhogy nekem ez nem volt szimpatikus” – mondta Curtis. „Bár talán csak Majka-rajongó… Szóval, nekik haza kell menniük, azonnal! Nem is kezdhetik el a játékot! Ezt most döntöttem el…” – mondta Curtis az első pillanatokban, ezzel előrevetítve a párosok közötti feszültséget.
A konfliktus nem állt meg itt, a Bódi tesókkal is adódott egy kisebb összezördülés. Metta ugyanis élvezte az „erdőben” teljesített akadályokat, mire az egyik Bódi testvér rákontrázott: „Bocsánat, ez nem erdő, ez egy dzsungel!” Metta szemforgatással reagált a korrekcióra, ami jól jelezte, hogy a feszkó már a játék első perceiben jelen volt.
Ördög Nóra legvadabb évada?
Ördög Nóra már az első adásban sokkolta a szereplőket. Az első feladatot követően a luxusszállóban sem csillapodott a hangulat: Tallós Rita és lánya, Paula ugyan teljesítettek a legjobban azonban most az első helyért nem jár semmi. Azonban a legrosszabbul teljesítőkről ez már nem mondható el: Metta és Levente, valamint Ungvári Miklós és Fodor Rajmund csak egy lepukkant szálláson tölthették az éjszakát, ami tovább fokozta a feszültséget.
– Nektek most külön jutalom nem járt ezért a dicsőségért. A verseny tétje nem ez volt, hanem az, hogy ki végez az utolsó helyeken. Képzeljétek el, hogy ez egy nagyon szép és hatalmas szálloda, de sajnos, csak hat szobát sikerült foglalnunk. Van két olyan páros, akik nem a luxusszállodában tölti az éjszakát. Intéztünk szállást annak a két párosnak is, akik nem tudnak majd itt éjszakázni, de nekik már csak egy nagyon lepukkant helyen sikerült ezt megtennünk. Elég komoly turistaszezon van, minden foglalt, úgyhogy egy eléggé visszafogott színvonalú panzióban, hostelben, vagy minek is hívjam... kell tölteniük az éjszakát. A vityilló talán a legmegfelelőbb kifejezés erre – mondta Nóri.
Az Ázsia Expressz új évadának első epizódja így nemcsak izgalmas kihívásokat, hanem azonnali konfliktusokat is hozott, jelezve, hogy Lakatos Levente és Dulin Metta számára nemcsak a dzsungel, hanem a versenytársak is komoly próbatételt jelentenek.