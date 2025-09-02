1 órája
Jeges pokol az Ázsia Expresszben: Vastag Csaba alig kapott levegőt, Evelin kiborult (+ videó)
Hétfő este rögtön a mély vízbe – pontosabban a jeges vízbe – dobták a sztárokat az Ázsia Expressz vadonatúj évadának első napján. A játékosoknak már a nyitány sem volt sétagalopp: bőrönddel a kezükben kellett teljesíteniük a feladatokat, megszerezniük a hátizsákot, majd a piacon átpakolniuk minden holmijukat.
Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának második része tele volt váratlan fordulatokkal és csavarokkal. A legnagyobb meglepetést Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt okozta, akik minden kapkodást mellőzve, higgadtan, taktikusan játszottak. Nem vitáztak, nem estek egymásnak – ez pedig kifizetődött, hiszen elsőként érkeztek célba Ördög Nórához. A dobogós helyekért Vastag Csabáék és Lakatos Leventéék is nagyot küzdöttek, így végül ez a három páros került az első medálért zajló játékba.
És ekkor jött a feketeleves. A tűző napsütésben a pároknak egy medencében kellett váltaniuk egymást, miközben undorító állatok közé nyúlva kellett betűket megszerezniük, hogy kódot fejtsenek. A körülmények extrémek voltak: a víz jéghideg, szinte már sokkoló. Vastag Csaba felesége, Evelin is alig bírta, amikor először beleereszkedett a kádszerű medencébe.
Ázsia Expressz 2025: Vastag Csaba sokkot kapott a jeges vízben
„Csaba, lassan menj a vízbe!” – kérlelte Evelin a férjét, de hiába. Az énekes egyenesen belezuhant, hogy gyorsabban átadja a betűkről szóló infókat. A testét azonnal sokk érte: kapkodta a levegőt, zihált, percekig nem találta a ritmust a dermesztő hidegben. Evelin közben villámgyorsan rohant a táblához, hogy megfejtse a jeleket, miközben Csaba még mindig próbált magához térni.
Nem volt könnyebb dolguk a többieknek sem: Levente és Metta ugyanúgy szenvedtek a jégkád kínjaitól, ahogy Kristóf és MÁZS is. A reality háziasszonya, Ördög Nóra próbált humort vinni a helyzetbe, amikor arról mesélt, hogy még Hosszú Katinka is hasonló jeges fürdőben regenerálódott a versenyek után. „Egyik Ázsia Expresszben sem volt még ilyen! Ez szinte jacuzzi!” – viccelődött, de a játékosok közül senki nem értékelte a poént. Domján Evelin egyenesen visszaszólt: „Nóri, te végig fogsz beszélni egyébként?”
A feladat valóban embert próbáló volt: a jeges sokk és a gilisztákkal, patkányokkal teli ládák kombinációja mindenkiből kihozta a maximumot. Végül Németh Kristófék voltak azok, akik elsőként fejtették meg a kódot, így megszerezték az áhított előnyt – és egyben az évad első medálját is.
Az Ázsia Expressz már az első epizóddal bebizonyította, hogy az idei évadban sem lesz hiány extrém kihívásokból, dermesztő helyzetekből és feszült pillanatokból. Ha ilyen indulás után folytatódik a kaland, a nézőkre igazi adrenalinbomba évad vár.
