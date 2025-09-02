Jeges pokol az Ázsia Expresszben: Vastag Csaba alig kapott levegőt, Evelin kiborult (+ videó)

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának második része tele volt váratlan fordulatokkal és csavarokkal. A legnagyobb meglepetést Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt okozta, akik minden kapkodást mellőzve, higgadtan, taktikusan játszottak. Nem vitáztak, nem estek egymásnak – ez pedig kifizetődött, hiszen elsőként érkeztek célba Ördög Nórához. A dobogós helyekért Vastag Csabáék és Lakatos Leventéék is nagyot küzdöttek, így végül ez a három páros került az első medálért zajló játékba.

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin az Ázsia Expressz 2025-ös évadában

Fotó: Vastag Csaba/Facebook

És ekkor jött a feketeleves. A tűző napsütésben a pároknak egy medencében kellett váltaniuk egymást, miközben undorító állatok közé nyúlva kellett betűket megszerezniük, hogy kódot fejtsenek. A körülmények extrémek voltak: a víz jéghideg, szinte már sokkoló. Vastag Csaba felesége, Evelin is alig bírta, amikor először beleereszkedett a kádszerű medencébe.

Ázsia Expressz 2025: Vastag Csaba sokkot kapott a jeges vízben

„Csaba, lassan menj a vízbe!” – kérlelte Evelin a férjét, de hiába. Az énekes egyenesen belezuhant, hogy gyorsabban átadja a betűkről szóló infókat. A testét azonnal sokk érte: kapkodta a levegőt, zihált, percekig nem találta a ritmust a dermesztő hidegben. Evelin közben villámgyorsan rohant a táblához, hogy megfejtse a jeleket, miközben Csaba még mindig próbált magához térni.

Nem volt könnyebb dolguk a többieknek sem: Levente és Metta ugyanúgy szenvedtek a jégkád kínjaitól, ahogy Kristóf és MÁZS is. A reality háziasszonya, Ördög Nóra próbált humort vinni a helyzetbe, amikor arról mesélt, hogy még Hosszú Katinka is hasonló jeges fürdőben regenerálódott a versenyek után. „Egyik Ázsia Expresszben sem volt még ilyen! Ez szinte jacuzzi!” – viccelődött, de a játékosok közül senki nem értékelte a poént. Domján Evelin egyenesen visszaszólt: „Nóri, te végig fogsz beszélni egyébként?”

A feladat valóban embert próbáló volt: a jeges sokk és a gilisztákkal, patkányokkal teli ládák kombinációja mindenkiből kihozta a maximumot. Végül Németh Kristófék voltak azok, akik elsőként fejtették meg a kódot, így megszerezték az áhított előnyt – és egyben az évad első medálját is.