Balhé és botrány az Ázsia Expresszben: Vastag Csabáék húzása kiverte a biztosítékot!

Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó is meglepetésének adott hangot: szerinte az elmúlt napok eseményei után más párosokat várt volna előrébb, Vastagék helyezése számára is megmagyarázhatatlannak tűnt. A szavazás végeredménye így nemcsak indulatokat keltett, hanem újabb kérdéseket is felvetett arról, mennyire működnek a szimpátia-szavazások logikája szerint a játékosok döntései.

A feszültség tovább nőtt a Joker-játék során is, ahol Vastag Csabáék ismét nagy reményekkel indultak, de végül Curtis és Barnai Judit diadalmaskodtak. Domján Evelin csalódottsága nem is maradt titokban: elmondása szerint már nehezen viseli, hogy sorozatban veszítik el a Jokerért folytatott küzdelmeket.

„Ez már az ötödik vereség volt, és nagyon nehéz feldolgozni, hogy mindig egy hajszálon múlik. Most egyszerűen eltört a mécses” – vallotta be Evelin könnyeivel küszködve.

Az Ázsia Expressz 2025 tehát továbbra is bővelkedik érzelmekben és vitákban. A nézők számára egyre izgalmasabb a kérdés: vajon a botrány ellenére meddig jutnak még Vastag Csabáék, és sikerül-e visszaszerezniük társaik bizalmát? Egy biztos: a műsor következő részeiben sem lesz hiány drámából és meglepetésekből.