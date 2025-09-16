szeptember 16., kedd

Ez példátlan

1 órája

Balhé és botrány az Ázsia Expresszben: Vastag Csabáék húzása kiverte a biztosítékot!

Címkék#Domján Evelin#ellenszenv#Ázsia Expressz#vastag csaba

Az Ázsia Expressz nézői megszokhatták, hogy a műsor nem csupán az egzotikus tájakról és a látványos feladatokról szól, hanem a játékosok közötti feszültségekről is. Az emlékezetes balhék gyakran újra és újra előkerülnek, mintha csak arra várnának, hogy a megfelelő pillanatban ismét felkavarják az állóvizet. Most sincs ez másként: Vastag Csaba szabálysértés gyanújába keveredett tette még mindig komoly visszhangot kelt a versenyzők és a nézők körében.

Titzl Vivien

A történet gyökere a múlt heti epizódhoz vezethető vissza, amikor kiderült: Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin egy éjszaka folyamán megpróbálták rávenni Hunort és Megyert, hogy változtassák meg a szavazatukat. Ez azonban az Ázsia Expressz szabályzata szerint szigorúan tiltott. A lebukás után sokan úgy vélték, hogy a párost aligha lehet majd megmenteni a nézők és játékostársak ellenszenvétől, hiszen egy ilyen „trükközési kísérlet” ritkán marad következmények nélkül.

Óriási balhé! Csabáék csalása miatt áll a bál az Ázsia Expresszben
Óriási balhé! Csabáék csalása miatt áll a bál az Ázsia Expresszben
Forrás: tv2play.hu

Botrány cunami az Ázsia Expresszben: Csabáék csalása mindent felrobbantott!

A hétfő esti titkos szavazás azonban tartogatott meglepetéseket. Vastag Csaba és Domján Evelin ugyanis nem a lista végén, hanem a középmezőnyben végeztek – ami több versenyzőnél komoly értetlenséget váltott ki. Németh Kristóf például egyenesen úgy fogalmazott:
„Én egészen biztos voltam benne, hogy a történések után Csabáék lesznek a legantipatikusabb páros, hiszen egy példátlan dolgot követtek el. Az, hogy nem így lett, engem kifejezetten bosszant.”

Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó is meglepetésének adott hangot: szerinte az elmúlt napok eseményei után más párosokat várt volna előrébb, Vastagék helyezése számára is megmagyarázhatatlannak tűnt. A szavazás végeredménye így nemcsak indulatokat keltett, hanem újabb kérdéseket is felvetett arról, mennyire működnek a szimpátia-szavazások logikája szerint a játékosok döntései.

A feszültség tovább nőtt a Joker-játék során is, ahol Vastag Csabáék ismét nagy reményekkel indultak, de végül Curtis és Barnai Judit diadalmaskodtak. Domján Evelin csalódottsága nem is maradt titokban: elmondása szerint már nehezen viseli, hogy sorozatban veszítik el a Jokerért folytatott küzdelmeket.

„Ez már az ötödik vereség volt, és nagyon nehéz feldolgozni, hogy mindig egy hajszálon múlik. Most egyszerűen eltört a mécses” – vallotta be Evelin könnyeivel küszködve.

Az Ázsia Expressz 2025 tehát továbbra is bővelkedik érzelmekben és vitákban. A nézők számára egyre izgalmasabb a kérdés: vajon a botrány ellenére meddig jutnak még Vastag Csabáék, és sikerül-e visszaszerezniük társaik bizalmát? Egy biztos: a műsor következő részeiben sem lesz hiány drámából és meglepetésekből.

 

