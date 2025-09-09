szeptember 9., kedd

TV2 kalandreality

2 órája

Botrány a maláj sziklákon: félrelépett Dulin Metta, két páros búcsúzik az Ázsia Expressztől

Címkék#Malajzia#Dulin Metta#Ázsia Expressz#TV2#Lakatos Levente

A TV2 Ázsia Expressz 2025-ös szezonja a második héthez érkezett, és a kalandok egyre keményebbek. A malájziai helyszínek nem kímélik a versenyzőket, a sztárpárosoknak pedig egyre nagyobb nyomás alatt kell teljesíteniük a fizikai és szellemi feladatokat. A mostani adásban két páros búcsúzik a versenytől, így a kiesés réme még inkább érezhetővé válik a még bent maradt hét páros számára.

Titzl Vivien

Az Ázsia Expressz mindig is híres volt arról, hogy a sztárpárokat próbára teszi a fizikai és mentális állóképesség, a párkapcsolati és stratégiai készségek, de a 2025-ös szezon különösen keménynek ígérkezik. Különösen a hölgyeknek nincs könnyített út: még a legdurvább fizikai erőt igénylő feladatoknál sem kapnak szabadnapot. Ebben a kontextusban kapott kiemelt figyelmet Dulin Metta és Lakatos Levente párosa, akik már az első hét pályáját is sikerrel teljesítették, és az idei évad első párbajáról is elsőként tértek vissza.

Ázsia Expressz: Félrelépés Malajziában – két sztárpáros búcsúzik a versenytől
Forrás: Ázsia Expressz/Facebook
Forrás: Ázsia Expressz/Facebook

A szeptember 8-i adás azonban újabb próbatételt hozott számukra. Az első pillanatokban Dulin Metta fájdalmas félrelépése borzolta a kedélyeket: „Gyakorlatilag, ahogy elindultunk a barlang felé a sziklákért, valószínűleg a placcon ahol álltunk, vagy valaki felrúgott egy követ a lábával, vagy ott lett egy luk, vagy ott volt egy nagyobb kő. Nem is tudom pontosan, de egyszer csak azt éreztem, hogy nem tudom terhelni rendesen a lábam. Hirtelen fel sem tudtam dolgozni, hogy mi történt, csak azt éreztem, hogy borzasztóan fáj” – idézte fel Metta a fájdalmas pillanatot a kameráknak.

Ázsia Expressz: Dulin Metta rossz lépése majdnem végzetes lett

Bár a kis termetű, alig 50 kilós Dulin Metta az első pillanatokban kétségbeesett a lábfájdalom miatt, hamar kiderül, hogy keményebb fából faragták, mint azt bárki gondolta volna. Lakatos Levente oldalán nemcsak, hogy kitart a versenyben, de a nézők számára is példát mutatnak a bátorságból és kitartásból. Metta és Levente ezzel ismét bizonyítják, hogy a fizikai erőnél sokszor az elszántság és az együttműködés a döntő tényező a verseny során.

A héten azonban nem csak a párosok egészségét próbálják ki a feladatok. Két páros búcsúzik az Ázsia Expressztől, ami komoly hatással van a verseny dinamikájára. A kiesések nemcsak a versenyzőkön, hanem a nézőkön is láthatóan nyomot hagynak: a drámai pillanatok, az izgalmas fordulatok és a fizikai megterhelés egyre inkább érezhetővé teszik, hogy az első hét csupán bemelegítés volt a Malajziában zajló kaland-reality folytatásához.

Az idei Ázsia Expressz tehát továbbra sem kíméli a sztárpárosokat. A nézők már most láthatják, hogy a fizikai feladatok mellett a stratégiai döntések, az egymásra figyelés és a stressztűrés is kulcsfontosságúak a túléléshez a versenyben. Dulin Metta félrelépése és a két kieső páros emlékeztet mindenkit arra, hogy Malajzia útjai nem csupán látványos tájak, hanem kemény próbák helyszínei is a TV2 kalandrealityjében.

A következő adásban a túlélésért küzdő párosoknak ismét új kihívásokkal kell szembenézniük, és a nézők már most izgatottan várják, hogyan birkóznak meg a játék folytatásával. Az Ázsia Expressz 2025 második hete így minden eddiginél izgalmasabb, tele váratlan fordulatokkal, fájdalmas pillanatokkal és sorsdöntő kihívásokkal.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
