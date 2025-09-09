1 órája
Botrány a maláj sziklákon: félrelépett Dulin Metta, két páros búcsúzik az Ázsia Expressztől
A TV2 Ázsia Expressz 2025-ös szezonja a második héthez érkezett, és a kalandok egyre keményebbek. A malájziai helyszínek nem kímélik a versenyzőket, a sztárpárosoknak pedig egyre nagyobb nyomás alatt kell teljesíteniük a fizikai és szellemi feladatokat. A mostani adásban két páros búcsúzik a versenytől, így a kiesés réme még inkább érezhetővé válik a még bent maradt hét páros számára.
Az Ázsia Expressz mindig is híres volt arról, hogy a sztárpárokat próbára teszi a fizikai és mentális állóképesség, a párkapcsolati és stratégiai készségek, de a 2025-ös szezon különösen keménynek ígérkezik. Különösen a hölgyeknek nincs könnyített út: még a legdurvább fizikai erőt igénylő feladatoknál sem kapnak szabadnapot. Ebben a kontextusban kapott kiemelt figyelmet Dulin Metta és Lakatos Levente párosa, akik már az első hét pályáját is sikerrel teljesítették, és az idei évad első párbajáról is elsőként tértek vissza.
A szeptember 8-i adás azonban újabb próbatételt hozott számukra. Az első pillanatokban Dulin Metta fájdalmas félrelépése borzolta a kedélyeket: „Gyakorlatilag, ahogy elindultunk a barlang felé a sziklákért, valószínűleg a placcon ahol álltunk, vagy valaki felrúgott egy követ a lábával, vagy ott lett egy luk, vagy ott volt egy nagyobb kő. Nem is tudom pontosan, de egyszer csak azt éreztem, hogy nem tudom terhelni rendesen a lábam. Hirtelen fel sem tudtam dolgozni, hogy mi történt, csak azt éreztem, hogy borzasztóan fáj” – idézte fel Metta a fájdalmas pillanatot a kameráknak.
Ázsia Expressz: Dulin Metta rossz lépése majdnem végzetes lett
Bár a kis termetű, alig 50 kilós Dulin Metta az első pillanatokban kétségbeesett a lábfájdalom miatt, hamar kiderül, hogy keményebb fából faragták, mint azt bárki gondolta volna. Lakatos Levente oldalán nemcsak, hogy kitart a versenyben, de a nézők számára is példát mutatnak a bátorságból és kitartásból. Metta és Levente ezzel ismét bizonyítják, hogy a fizikai erőnél sokszor az elszántság és az együttműködés a döntő tényező a verseny során.
A héten azonban nem csak a párosok egészségét próbálják ki a feladatok. Két páros búcsúzik az Ázsia Expressztől, ami komoly hatással van a verseny dinamikájára. A kiesések nemcsak a versenyzőkön, hanem a nézőkön is láthatóan nyomot hagynak: a drámai pillanatok, az izgalmas fordulatok és a fizikai megterhelés egyre inkább érezhetővé teszik, hogy az első hét csupán bemelegítés volt a Malajziában zajló kaland-reality folytatásához.
Az idei Ázsia Expressz tehát továbbra sem kíméli a sztárpárosokat. A nézők már most láthatják, hogy a fizikai feladatok mellett a stratégiai döntések, az egymásra figyelés és a stressztűrés is kulcsfontosságúak a túléléshez a versenyben. Dulin Metta félrelépése és a két kieső páros emlékeztet mindenkit arra, hogy Malajzia útjai nem csupán látványos tájak, hanem kemény próbák helyszínei is a TV2 kalandrealityjében.
A következő adásban a túlélésért küzdő párosoknak ismét új kihívásokkal kell szembenézniük, és a nézők már most izgatottan várják, hogyan birkóznak meg a játék folytatásával. Az Ázsia Expressz 2025 második hete így minden eddiginél izgalmasabb, tele váratlan fordulatokkal, fájdalmas pillanatokkal és sorsdöntő kihívásokkal.