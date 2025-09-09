Botrány a maláj sziklákon: félrelépett Dulin Metta, két páros búcsúzik az Ázsia Expressztől

Az Ázsia Expressz mindig is híres volt arról, hogy a sztárpárokat próbára teszi a fizikai és mentális állóképesség, a párkapcsolati és stratégiai készségek, de a 2025-ös szezon különösen keménynek ígérkezik. Különösen a hölgyeknek nincs könnyített út: még a legdurvább fizikai erőt igénylő feladatoknál sem kapnak szabadnapot. Ebben a kontextusban kapott kiemelt figyelmet Dulin Metta és Lakatos Levente párosa, akik már az első hét pályáját is sikerrel teljesítették, és az idei évad első párbajáról is elsőként tértek vissza.

Ázsia Expressz: Félrelépés Malajziában – két sztárpáros búcsúzik a versenytől

Forrás: Ázsia Expressz/Facebook

A szeptember 8-i adás azonban újabb próbatételt hozott számukra. Az első pillanatokban Dulin Metta fájdalmas félrelépése borzolta a kedélyeket: „Gyakorlatilag, ahogy elindultunk a barlang felé a sziklákért, valószínűleg a placcon ahol álltunk, vagy valaki felrúgott egy követ a lábával, vagy ott lett egy luk, vagy ott volt egy nagyobb kő. Nem is tudom pontosan, de egyszer csak azt éreztem, hogy nem tudom terhelni rendesen a lábam. Hirtelen fel sem tudtam dolgozni, hogy mi történt, csak azt éreztem, hogy borzasztóan fáj” – idézte fel Metta a fájdalmas pillanatot a kameráknak.

Ázsia Expressz: Dulin Metta rossz lépése majdnem végzetes lett

Bár a kis termetű, alig 50 kilós Dulin Metta az első pillanatokban kétségbeesett a lábfájdalom miatt, hamar kiderül, hogy keményebb fából faragták, mint azt bárki gondolta volna. Lakatos Levente oldalán nemcsak, hogy kitart a versenyben, de a nézők számára is példát mutatnak a bátorságból és kitartásból. Metta és Levente ezzel ismét bizonyítják, hogy a fizikai erőnél sokszor az elszántság és az együttműködés a döntő tényező a verseny során.

A héten azonban nem csak a párosok egészségét próbálják ki a feladatok. Két páros búcsúzik az Ázsia Expressztől, ami komoly hatással van a verseny dinamikájára. A kiesések nemcsak a versenyzőkön, hanem a nézőkön is láthatóan nyomot hagynak: a drámai pillanatok, az izgalmas fordulatok és a fizikai megterhelés egyre inkább érezhetővé teszik, hogy az első hét csupán bemelegítés volt a Malajziában zajló kaland-reality folytatásához.