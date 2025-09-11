Meglepő fordulat: Vastag Csaba párja alábecsülte a Bódi ikreket, de nagyot tévedett

A nap folyamán a Bódi testvérek már bizonyították kitartásukat, hiszen a Tallós Rita–Barbinek Paula páros mögött másodikként zártak. Az Ázsia Expressz Joker-játék első fordulója kifejezetten kedvezett nekik: egy labdajáték során villámgyorsan bejutottak a döntőbe, ahol Vastag Csabáékkal mérkőzhettek meg. Az utolsó feladat szellemi kihívást jelentett: a párosoknak betűkből kellett minél több értelmes szót kirakniuk.

Ázsia Expressz: a Bódi ikrek lenyomták Vastag Csabáékat a szókirakóban

Forrás: Vastag Csaba/Facebook

Ázsia Expressz: a Bódi tesók lenyomták Vastag Csabát és feleségét a logikai játékban

Ekkor történt az este legnagyobb meglepetése. Bár Evelin magabiztosan nyilatkozott a feladat előtt, és úgy vélte, a logikai játékban nem lesz nehéz dolguk a Bódi tesókkal szemben, a valóság épp az ellenkezőjét hozta. Megyer és Hunor kiváló teljesítményt nyújtott, és ha nem is elsöprő fölénnyel, de biztosan megnyerték a játékot. A győzelem után érthető reakciók és érzelmek törtek elő belőlük: „Nem vagyunk hülyék!” – kiáltották, utalva arra, hogy társaik többször is megjegyezték, gondjaik vannak az olvasással és a szövegértéssel.

A siker nem csupán önbizalmat adott nekik, hanem egy újabb medált is megszereztek Ördög Nórától. A Joker-játék győzelme azonban egyben felelősséggel is járt: dönteniük kell, kit hátráltatnak a következő nap versenyében. Ez a talicskás nehezítés komoly feszültséget ígér a csapatok között, hiszen minden apró előny vagy hátrány döntő lehet az Ázsia Expresszben.

A nézők számára így nemcsak a győzelem okozott meglepetést, hanem az is, hogy a korábban lebecsült Bódi ikrek bizonyították, képesek helytállni szellemi feladatokban is. Hogy végül kit választanak hátráltatott párosnak, és ez milyen konfliktusokat szül majd, az a csütörtöki adásból derül ki, amely 19.45-től látható a TV2 képernyőjén.