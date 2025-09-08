2 órája
Egyre forróbb a hangulat az Ázsia Expresszben – ma este jön az újabb fordulat
Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában nemcsak az évad első „hajszája” borzolta a kedélyeket, hanem az indulási sorrend körül kialakult konfliktus is. A nézők még fel sem ocsúdtak a drámai jelenetekből, de máris készülhetnek az újabb fordulatokra: ma este 19.45-kor a TV2-n folytatódik a verseny, és minden eddiginél élesebbnek ígérkezik a küzdelem.
Az aktuális évad első kiesői Németh Vini és Ádám Sofi voltak, akik hazatérésük után nem sokkal szakítottak is. Az Ázsia Expressz azonban tovább dübörög, és a rajongók most még inkább szoríthatnak a Veszprém vármegyét képviselő hírességeknek: Vastag Csabának és feleségének, Domján Evelinnek, valamint Dulin Mettának és Lakatos Leventének. Az utóbbi páros körül izzik leginkább a levegő, hiszen a feszültség Curtisékkel láthatóan egyre mélyebb.
A legutóbbi adásban a hajszába Bódiék és Ádám Sofi–Németh Vini párosa mellett Lakatosék is bekerültek. A közösségi szavazáskor több csapat is jelezte: nem bíznak Leventéékben, mert a verseny nulladik napján történt valami, ami sokakban rossz érzést hagyott. Az adásban visszajátszott jelenet szerint Lakatosék és Curtisék kaptak egy levelet, amelyből kiderült, az első feladat egy hegy tetején vár rájuk, de az őserdő szűk csapásai miatt csak egy páros indulhat egyszerre.
Mielőtt elindulnak, egy másik kihívást kell teljesíteniük, és ötpercenként indulhatnak, a sorrendet pedig közösen kell eldönteniük – így szólt a levél. Curtis azonban először viccelődve azt mondta: a többieknek majd azt mondják, nekik kell menniük először. Lakatos ekkor rávágta: „Ne kamuzz!”, majd javasolta, kő-papír-ollóval döntsenek. A helyzetből gyorsan stratégiai vita kerekedett: elhallgassák-e a levél tartalmát, vagy mindenkit avassanak be a részletekbe?
Bár végül abban maradtak, hogy őszinték lesznek, Curtis és Barnai Judit későbbi miniinterjúikban arról beszéltek: nem akarnak csalással nyerni, és emiatt nem bíznak Lakatosékban. A feszültség a hajszát megelőző szavazáskor is előkerült. Bódiék kifejtették: ők úgy hallották, Lakatosék nem osztották meg a többiekkel a levél tartalmát. Lakatos ezt tagadta, mondván: Curtis javasolta, hogy gyűrjék össze és dobják el a levelet.
Lakatos Levente és Curtis viszonya kezd elmérgesülni az Ázsia Expresszben
„Mindjárt téged doblak be a tóba, baszd meg! Engem ne hazudtoljál meg!” – csattant fel Curtis a stúdióban, Barnai Judit pedig azt mondta: az adást visszanézve mindenki látni fogja az igazságot. A vita később sem csillapodott. Dulin Metta beismerte, hogy aggódott a konszenzus miatt, de nem látta át, hogyan hoznak közös döntést nyolc páros között. Őszinteségét Barnaiék megköszönték, Curtis azonban újabb szócsatába keveredett Lakatos Leventével, aki szerint a rapper ötlete volt a levél eltüntetése. „Attól még, hogy hangosabb vagy, nincs igazad” – vágta vissza Levente.
A feszültséget végül Barnai Judit próbálta csillapítani, ám Lakatos Levente a vita után el is sírta magát, mondván: fáj neki, hogy támadják, mert nem olyan ember, amilyennek beállítják.
Az izzó konfliktus miatt most mindenki arra kíváncsi: meddig fajul a viszály Lakatosék és Curtisék között, és vajon ez hogyan hat a verseny kimenetelére. Egy biztos: a nézők ma este újabb meglepetésekre számíthatnak. Aki kíváncsi a folytatásra, ne hagyja ki az Ázsia Expressz vadonatúj epizódját hétfőn 19.45-kor a TV2-n.
