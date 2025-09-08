Egyre forróbb a hangulat az Ázsia Expresszben – ma este jön az újabb fordulat

Az aktuális évad első kiesői Németh Vini és Ádám Sofi voltak, akik hazatérésük után nem sokkal szakítottak is. Az Ázsia Expressz azonban tovább dübörög, és a rajongók most még inkább szoríthatnak a Veszprém vármegyét képviselő hírességeknek: Vastag Csabának és feleségének, Domján Evelinnek, valamint Dulin Mettának és Lakatos Leventének. Az utóbbi páros körül izzik leginkább a levegő, hiszen a feszültség Curtisékkel láthatóan egyre mélyebb.

Ázsia Expressz: egyre nő a feszültség Lakatosék és Curtisék közt

Forrás: Ázsia Expressz/Facebook

A legutóbbi adásban a hajszába Bódiék és Ádám Sofi–Németh Vini párosa mellett Lakatosék is bekerültek. A közösségi szavazáskor több csapat is jelezte: nem bíznak Leventéékben, mert a verseny nulladik napján történt valami, ami sokakban rossz érzést hagyott. Az adásban visszajátszott jelenet szerint Lakatosék és Curtisék kaptak egy levelet, amelyből kiderült, az első feladat egy hegy tetején vár rájuk, de az őserdő szűk csapásai miatt csak egy páros indulhat egyszerre.

Mielőtt elindulnak, egy másik kihívást kell teljesíteniük, és ötpercenként indulhatnak, a sorrendet pedig közösen kell eldönteniük – így szólt a levél. Curtis azonban először viccelődve azt mondta: a többieknek majd azt mondják, nekik kell menniük először. Lakatos ekkor rávágta: „Ne kamuzz!”, majd javasolta, kő-papír-ollóval döntsenek. A helyzetből gyorsan stratégiai vita kerekedett: elhallgassák-e a levél tartalmát, vagy mindenkit avassanak be a részletekbe?