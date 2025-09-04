Ázsia Expressz: ki is valójában Dulin Metta? 10 érdekesség, amitől leesik az állad

Dulin Metta először A Nagy Ő című párkereső műsorban tűnt fel, ahol Árpa Attila szívéért versenyzett, és extravagáns stílusával hamar feltűnést keltett. Később a Kőgazdag fiatalok realityben láthattuk viszont, ahol luxusimádó életmódja és szókimondó kijelentései miatt vált a nézők egyik kedvenc - vagy éppen legmegosztóbb - szereplőjévé. Most pedig az Ázsia Expresszben mutat új arcot, hiszen fényűzés helyett a nélkülözéssel és a kemény kihívásokkal kell szembenéznie.

Dulin Metta és párja az Ázsia Expresszben

Forrás: tv2play.hu

Ázsia Expressz sztárja: íme 10 titok Dulin Mettáról

De ki is valójában Dulin Metta, akiről most mindenki beszél? Összegyűjtöttük róla 10 izgalmas érdekességet - a luxustól a családi titkokon át a legemlékezetesebb tévés pillanatokig. A valóságshow-sztár nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is aktív, ahol rendszeresen bepillantást enged fényűző mindennapjaiba.

1. A feltűnés mestere

Nem akármilyen belépőt választott: volt, hogy egy buliba helikopterrel érkezett, másszor egy többmilliós Rolex órát tett a hajába hajcsatként.

2. Csak gazdagabb férfit enged maga mellé

Nyíltan vallja: számára nem elég egy tehetős férfi, csak olyan partner jöhet szóba, aki nála is gazdagabb.

3. Kor-mizéria

Hol 28, hol 32, máshol 34 évesként mutatták be, így sokan nem tudják, hány éves valójában - ő pedig szereti is a rejtélyt fenntartani.

4. Diplomája csak „porfogó”

Egyetemet végzett, de diplomáját sosem használta. Szerinte az oklevél csak porfogóként hever otthon, ugyanakkor fontosnak tartja a tanulást.

5. Bonyolult családi múlt

Dulin Metta édesapja nem vállalta fel őt és csak háromévesen találkoztak először. Egy DNS-teszt bizonyította kettejük kapcsolatát.

6. Gyerekkora óta üzletasszony alkat

Metta elmesélte, hogy már kisiskolásként üzletelt: a saját radírjait adta el az osztálytársainak. Akkoriban még apró pénzekért, ma már milliós luxusdarabokért.

7. Dubaj a menedékhelye

Rendszeresen utazik Dubajba, amit második otthonának tart, mert ott minden megvan a luxushoz, ami számára természetes közeg.

8. Vagyonát sokan vitatják

Sokan kérdőjelezik meg, valóban akkora vagyona van-e, mint amekkorát a tévében és a közösségi médiában mutat. Őt azonban nem zavarja, szereti a csillogást.