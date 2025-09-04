szeptember 4., csütörtök

10 érdekesség

1 órája

Ázsia Expressz: ki is valójában Dulin Metta? 10 érdekesség, amitől leesik az állad

Címkék#celeb#Dulin Metta#érdekesség#gazdag

Dulin Metta extravagáns életmódja, szókimondó stílusa és a luxus iránti rajongása miatt rengetegen figyelmet kap. Az Ázsia Expressz idei évadának egyik legmegosztóbb szereplője már a Kőgazdag fiatalok és A Nagy Ő műsoraiban is sokakat meghökkentett.Íme 10 érdekesség, amit talán még nem tudtál róla.

Sabjanics-Somlai Petra

Dulin Metta először A Nagy Ő című párkereső műsorban tűnt fel, ahol Árpa Attila szívéért versenyzett, és extravagáns stílusával hamar feltűnést keltett. Később a Kőgazdag fiatalok realityben láthattuk viszont, ahol luxusimádó életmódja és szókimondó kijelentései miatt vált a nézők egyik kedvenc - vagy éppen legmegosztóbb -  szereplőjévé. Most pedig az Ázsia Expresszben mutat új arcot, hiszen fényűzés helyett a nélkülözéssel és a kemény kihívásokkal kell szembenéznie.

Ázsia Expressz Dulin Metta és párja a műsorban
Dulin Metta és párja az Ázsia Expresszben
Forrás: tv2play.hu

Ázsia Expressz sztárja: íme 10 titok Dulin Mettáról

De ki is valójában Dulin Metta, akiről most mindenki beszél? Összegyűjtöttük róla 10 izgalmas érdekességet - a luxustól a családi titkokon át a legemlékezetesebb tévés pillanatokig. A valóságshow-sztár nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is aktív, ahol rendszeresen bepillantást enged fényűző mindennapjaiba.

1. A feltűnés mestere

Nem akármilyen belépőt választott: volt, hogy egy buliba helikopterrel érkezett, másszor egy többmilliós Rolex órát tett a hajába hajcsatként.

2. Csak gazdagabb férfit enged maga mellé

Nyíltan vallja: számára nem elég egy tehetős férfi, csak olyan partner jöhet szóba, aki nála is gazdagabb.

3. Kor-mizéria

Hol 28, hol 32, máshol 34 évesként mutatták be, így sokan nem tudják, hány éves valójában - ő pedig szereti is a rejtélyt fenntartani.

4. Diplomája csak „porfogó”

Egyetemet végzett, de diplomáját sosem használta. Szerinte az oklevél csak porfogóként hever otthon, ugyanakkor fontosnak tartja a tanulást.

5. Bonyolult családi múlt

Dulin Metta édesapja nem vállalta fel őt és csak háromévesen találkoztak először. Egy DNS-teszt bizonyította kettejük kapcsolatát.

6. Gyerekkora óta üzletasszony alkat

Metta elmesélte, hogy már kisiskolásként üzletelt: a saját radírjait adta el az osztálytársainak. Akkoriban még apró pénzekért, ma már milliós luxusdarabokért.

7. Dubaj a menedékhelye

Rendszeresen utazik Dubajba, amit második otthonának tart, mert ott minden megvan a luxushoz, ami számára természetes közeg.

8. Vagyonát sokan vitatják

Sokan kérdőjelezik meg, valóban akkora vagyona van-e, mint amekkorát a tévében és a közösségi médiában mutat. Őt azonban nem zavarja, szereti a csillogást.

9. Miből él valójában?

Elsősorban influenszerként tevékenykedik: közösségi médiás megjelenéseivel és valóságshow-szerepléseivel tartja fenn magát. A nyilvánosság előtt tudatosan építi a saját márkáját, amellyel folyamatosan fenntartja a figyelmet maga körül.

10. Különleges barátság Schmuck Andorral

Különleges barátság fűzte a nemrég elhunyt Schmuck Andorhoz. Többször fotózkodtak együtt, nyilvános eseményeken is gyakran mutatkoztak.

Ázsia Expressz Dulin Metta és Schmuck Andor közeli kapcsolat, halálhíre megrázta
Dulin Metta közel állt Schmuck Andorhoz, megrázta a halálhíre
Forrás: Borsonline.hu

Dulin Metta a magyar realityk egyik legmegosztóbb figurája: egyszerre botrányhős, luxusikon és szókimondó nő. Az Ázsia Expresszben most új oldala is felszínre kerül, de egy biztos: bárhol tűnik fel, mindenki róla beszél.

 

