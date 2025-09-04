52 perce
Ázsia Expressz: ki is valójában Dulin Metta? 10 érdekesség, amitől leesik az állad
Dulin Metta extravagáns életmódja, szókimondó stílusa és a luxus iránti rajongása miatt rengetegen figyelmet kap. Az Ázsia Expressz idei évadának egyik legmegosztóbb szereplője már a Kőgazdag fiatalok és A Nagy Ő műsoraiban is sokakat meghökkentett.Íme 10 érdekesség, amit talán még nem tudtál róla.
Dulin Metta először A Nagy Ő című párkereső műsorban tűnt fel, ahol Árpa Attila szívéért versenyzett, és extravagáns stílusával hamar feltűnést keltett. Később a Kőgazdag fiatalok realityben láthattuk viszont, ahol luxusimádó életmódja és szókimondó kijelentései miatt vált a nézők egyik kedvenc - vagy éppen legmegosztóbb - szereplőjévé. Most pedig az Ázsia Expresszben mutat új arcot, hiszen fényűzés helyett a nélkülözéssel és a kemény kihívásokkal kell szembenéznie.
Ázsia Expressz sztárja: íme 10 titok Dulin Mettáról
De ki is valójában Dulin Metta, akiről most mindenki beszél? Összegyűjtöttük róla 10 izgalmas érdekességet - a luxustól a családi titkokon át a legemlékezetesebb tévés pillanatokig. A valóságshow-sztár nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is aktív, ahol rendszeresen bepillantást enged fényűző mindennapjaiba.
1. A feltűnés mestere
Nem akármilyen belépőt választott: volt, hogy egy buliba helikopterrel érkezett, másszor egy többmilliós Rolex órát tett a hajába hajcsatként.
2. Csak gazdagabb férfit enged maga mellé
Nyíltan vallja: számára nem elég egy tehetős férfi, csak olyan partner jöhet szóba, aki nála is gazdagabb.
3. Kor-mizéria
Hol 28, hol 32, máshol 34 évesként mutatták be, így sokan nem tudják, hány éves valójában - ő pedig szereti is a rejtélyt fenntartani.
4. Diplomája csak „porfogó”
Egyetemet végzett, de diplomáját sosem használta. Szerinte az oklevél csak porfogóként hever otthon, ugyanakkor fontosnak tartja a tanulást.
5. Bonyolult családi múlt
Dulin Metta édesapja nem vállalta fel őt és csak háromévesen találkoztak először. Egy DNS-teszt bizonyította kettejük kapcsolatát.
6. Gyerekkora óta üzletasszony alkat
Metta elmesélte, hogy már kisiskolásként üzletelt: a saját radírjait adta el az osztálytársainak. Akkoriban még apró pénzekért, ma már milliós luxusdarabokért.
7. Dubaj a menedékhelye
Rendszeresen utazik Dubajba, amit második otthonának tart, mert ott minden megvan a luxushoz, ami számára természetes közeg.
8. Vagyonát sokan vitatják
Sokan kérdőjelezik meg, valóban akkora vagyona van-e, mint amekkorát a tévében és a közösségi médiában mutat. Őt azonban nem zavarja, szereti a csillogást.
9. Miből él valójában?
Elsősorban influenszerként tevékenykedik: közösségi médiás megjelenéseivel és valóságshow-szerepléseivel tartja fenn magát. A nyilvánosság előtt tudatosan építi a saját márkáját, amellyel folyamatosan fenntartja a figyelmet maga körül.
10. Különleges barátság Schmuck Andorral
Különleges barátság fűzte a nemrég elhunyt Schmuck Andorhoz. Többször fotózkodtak együtt, nyilvános eseményeken is gyakran mutatkoztak.
Dulin Metta a magyar realityk egyik legmegosztóbb figurája: egyszerre botrányhős, luxusikon és szókimondó nő. Az Ázsia Expresszben most új oldala is felszínre kerül, de egy biztos: bárhol tűnik fel, mindenki róla beszél.