34 perce
Soha nem látott dráma: Ördög Nóra hazaküldte Mettát és Leventét az Ázsia Expresszből
Az Ázsia Expressz történetében még soha nem fordult elő olyan, mint ami a második hét záróestéjén történt! A játékosok azt hitték, egy átlagos eredményhirdetésre készülnek — de amit Ördög Nóra kimondott, az felforgatta a teljes versenyt, és könnyek közé taszította az egyik legszimpatikusabb párost.
A feszültséggel teli este közepén Ördög Nóra hirtelen megállította a beszélgetést, majd mindenkihez fordult: „Metta nincs jó állapotban. Sajnos egy szomorú hírt kell közölnöm…” — mondta remegő hangon, miközben a játékosok szó szerint levegőt sem mertek venni. Ezután elhangzott az ítélet: Dulin Metta és Lakatos Levente számára itt és most véget ér az Ázsia Expressz!
A döbbenet percekig a levegőben lógott. Metta arca eltorzult a fájdalomtól, majd könnyek között omlott össze a kamerák előtt:
„Borzasztóan csalódott vagyok! Nem akartam így hazajönni Ázsiából! Az agyam parancsolt a lábamnak, de egyszerűen már nem engedelmeskedett…”
Ázsia Expressz szívszorító búcsú: Metta és Levente kiesése mindenkit letaglózott
Az egész csapat sokkolva nézte végig, ahogy Metta elmondta: az egész napot kegyetlen fájdalmakkal teljesítette, de végül teste feladta a küzdelmet. A kamerák előtt vallotta be: „Tényleg nagyon durva fájdalmakkal csináltam végig a mai napot. Fejben és lélekben még bírnám, de a lábam cserben hagyott…”
Ázsia Expressz: Dulin Metta súlyosan megsérült, drámai döntés a levegőben
Lakatos Levente próbálta tartani magát, de ő sem tudta palástolni a csalódottságot: „Csalódtam, hogy véget ért? Nem. Inkább büszke vagyok, hogy Mettával együtt csinálhattam végig ezt a pokolian kemény két hetet.”
A valóság azonban még drámaibb, mint amit a képernyőn láthattunk. Metta hónapokkal később is arról vallott, hogy a sérülés pokoli időszakot hozott el az életébe: öt héten át feküdt teljesen járásképtelenül, még a mosdóig sem tudott kimenni, édesanyja cserélte az ágytálat. „Ez volt életem legrosszabb élménye” — mondta megtörten.
Az Ázsia Expressz nézői egy emberként zokogtak vele a képernyők előtt. Egy biztos: ilyen drámai fordulat, ilyen sokkoló búcsú még soha nem történt a műsor történetében.
Most mindenki ugyanazt kérdezi: vajon vissza tud-e valaha térni Metta egy ilyen kalandba, vagy örökre ott marad benne ez a fájdalmas seb?