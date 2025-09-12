Soha nem látott dráma: Ördög Nóra hazaküldte Mettát és Leventét az Ázsia Expresszből

A feszültséggel teli este közepén Ördög Nóra hirtelen megállította a beszélgetést, majd mindenkihez fordult: „Metta nincs jó állapotban. Sajnos egy szomorú hírt kell közölnöm…” — mondta remegő hangon, miközben a játékosok szó szerint levegőt sem mertek venni. Ezután elhangzott az ítélet: Dulin Metta és Lakatos Levente számára itt és most véget ér az Ázsia Expressz!

Ázsia Expressz drámai fordulat: Ördög Nóra kimondta a kegyetlen ítéletet

A döbbenet percekig a levegőben lógott. Metta arca eltorzult a fájdalomtól, majd könnyek között omlott össze a kamerák előtt:

„Borzasztóan csalódott vagyok! Nem akartam így hazajönni Ázsiából! Az agyam parancsolt a lábamnak, de egyszerűen már nem engedelmeskedett…”

Ázsia Expressz szívszorító búcsú: Metta és Levente kiesése mindenkit letaglózott

Az egész csapat sokkolva nézte végig, ahogy Metta elmondta: az egész napot kegyetlen fájdalmakkal teljesítette, de végül teste feladta a küzdelmet. A kamerák előtt vallotta be: „Tényleg nagyon durva fájdalmakkal csináltam végig a mai napot. Fejben és lélekben még bírnám, de a lábam cserben hagyott…”