1 órája
Sírás, szabálysértés, sérülés – Az Ázsia Expressz pénteki adása mindent vitt
Péntek este ismét izzott a képernyő az Ázsia Expressz legújabb részében, ahol a párosok szó szerint élet-halál harcot vívtak a bennmaradásért. A feszültséggel teli hajszából elsőként Tallós Rita és Barbinek Paula futott be diadalmasan, mögöttük pedig Vastag Csaba és Domján Evelin ért célba. A győzelmi öröm azonban nem tarthatott sokáig, hiszen Csabáék húszperces büntetést kaptak, amiért szabályt szegve taxival utaztak – még akkor is, ha egyetlen fillért sem fizettek érte.
Ez a kis malőr végzetesnek bizonyult Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt számára. A két színész hiába próbált stoppolni, olyan balszerencsésen alakult minden, hogy a büntetés lejártáig nem értek célba. El is jött a szomorú pillanat: búcsúzniuk kellett az Ázsia Expressztől. Megható jelenetek következtek, könnyes ölelések és szívből jövő jókívánságok, ám a drámának itt még korántsem volt vége.
Kiestek, mégis visszatértek – elképesztő, ami az Ázsia Expresszben történt
Ördög Nóra váratlanul visszahívta a kiesőket, és közölte a hatalmas fordulatot: az előző nap sérülés miatt távozó Dulin Metta csapattársa, Lakatos Levente új esélyt kapott, és tovább küzdhet. Igen ám, de pár nélkül! A szabály szerint a kieső páros egyik tagja térhetett vissza mellé. A döntés a két színész kezében volt.
Soha nem látott dráma: Ördög Nóra hazaküldte Mettát és Leventét az Ázsia Expresszből
MÁZS azonban térdsérülésére hivatkozva lovagiasan visszalépett a lehetőségtől, így végül Németh Kristóf állt össze Lakatossal, új párost alkotva. Ez a fordulat nemcsak a versenyt, hanem az egész hangulatot felforgatta, hiszen senki sem számított rá, hogy a könnyes búcsú után egy pillanattal később már új reménnyel folytatódik a kaland.
Az izgalmas kalandtúra most Indonéziában folytatódik, ahol a bennmaradt párosokra újabb meglepetések, küzdelmek és persze fordulatok várnak. Egy biztos: az Ázsia Expressz továbbra sem hagyja, hogy a nézők unatkozzanak.