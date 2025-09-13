Sírás, szabálysértés, sérülés – Az Ázsia Expressz pénteki adása mindent vitt

Ez a kis malőr végzetesnek bizonyult Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt számára. A két színész hiába próbált stoppolni, olyan balszerencsésen alakult minden, hogy a büntetés lejártáig nem értek célba. El is jött a szomorú pillanat: búcsúzniuk kellett az Ázsia Expressztől. Megható jelenetek következtek, könnyes ölelések és szívből jövő jókívánságok, ám a drámának itt még korántsem volt vége.

Dráma az Ázsia Expresszben: könnyek, árulás és sokkoló fordulat a kiesés után

Forrás: tv2play.hu

Kiestek, mégis visszatértek – elképesztő, ami az Ázsia Expresszben történt

Ördög Nóra váratlanul visszahívta a kiesőket, és közölte a hatalmas fordulatot: az előző nap sérülés miatt távozó Dulin Metta csapattársa, Lakatos Levente új esélyt kapott, és tovább küzdhet. Igen ám, de pár nélkül! A szabály szerint a kieső páros egyik tagja térhetett vissza mellé. A döntés a két színész kezében volt.