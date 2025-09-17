Sírt a felesége, de Vastag Csaba megette a tengerimalacot az Ázsia Expresszben (videó)

Az Ázsia Expressz keddi adásában első pillantásra aranyos kihívás várt a versenyzőkre: mindenkinek egy tengerimalacot kellett választania, akinek ketrecet építettek és gondoskodtak róla. A párosok hamar kötődni kezdtek az apró szőrgombócokhoz, akiknek neveket is adtak – a Bódi testvérek például Védettségnek keresztelték kedvencüket, Curtis és Judie Miguelnek, Tallós Ritáék Bélának, míg Németh Kristóf és párja Evelinnek hívták az új barátot. Vastag Csabáék voltak az egyetlenek, akik nem ragaszkodtak a névadáshoz – talán megérezték, mi következik.

Tengerimalac vacsorára? Az Ázsia Expresszben Vastag Csaba kipróbálta, hogy milyen az íze

Ugyanis hamarosan érkezett Ördög Nóra levele, amely alaposan felforgatta a hangulatot. A játékosok megtudták, hogy a helyi hagyományok szerint a tengerimalacokat nemcsak kedvencként tartják, hanem gyakran az asztalra is kerülnek. A párosok előtt így felmerült a kegyetlen dilemma: feláldozzák a kis állatot, vagy inkább megmentik, vállalva ezzel az időveszteséget és a versenyben való hátrányt.

A hír sokkolta a játékosokat, és nem mindenhol született egyértelmű döntés. Vastag Csaba azonban az elsők között reagált: szerinte a helyi fogás megkóstolása nem szégyen, sőt, úgy vélte, a hús hasonlíthat a nyúléhoz. „Picikém! Ha mi nem esszük meg, más fogja. Mindenképpen megeszik” – győzködte könnyek között tiltakozó feleségét, Domján Evelint, aki képtelen volt végignézni az állat elfogyasztását. Csaba végül valóban megízlelte a fogást, sőt megjegyezte: egyszer patkányt is evett, ahhoz hasonlította az élményt.

Az énekes utólag hangsúlyozta: „Jómagam állatvédő vagyok, minden tekintetben védem az állatokat. Viszont nem gondolom, hogy alantas dolog volna egy helyi fogást megkóstolni.” Szavai azonban nem enyhítették Evelin fájdalmát, aki a tengerimalaccal töltött órák után érthetően nehezen élte meg a helyzetet.

Az adás így nemcsak a védettségről szólt, hanem komoly erkölcsi kérdést is felvetett: mit ér a győzelem, ha az állatok élete a tét? A párosok döntései minden nézőben nyomot hagytak, hiszen a játékban ezúttal nem csupán a kitartásról, hanem emberségről is számot kellett adniuk.