Ázsia Expressz: sírva búcsúzott Vastag Csaba és felesége

Az Ázsia Expresszbe újonnan érkező versenyzők Galambos Lajos lánya, Galambos Boglárka és párja, Kútvölgyi Sára voltak. A lányok azonnal bizonyítani akartak, hogy helyük van a versenyben. Bár az elején kissé összevesztek az útvonal és a térkép kezelésének kérdésében, a hajszára végül másodikként értek célba, ezzel biztosítva helyüket a következő hétre. Az új páros érkezése nemcsak izgalmas fordulatot hozott, hanem új dinamizmust is adott a versenynek, amely eddig is tele volt humorral, váratlan helyzetekkel és érzelmi pillanatokkal.

Vastag Csabának és feleségének véget ért az Ázsia Expressz

A nap végén viszont búcsúzniuk kellett Vastag Csabának és feleségének, Domján Evelinnek, akik a hajszában harmadikként értek célba. A kiesésük megható pillanatokat hozott a képernyőre: a pár könnyek között köszönte meg a játékot, és őszinte vallomást tett az élményeikről.

„Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a mi rövid, de annál tartalmasabb utunk az Ázsia Expresszben. Sokszor volt rögös, viszontagságos, nehéz... De leginkább szép, felemelő és építő. Nem sírtam még tv-műsor végén... Voltam már boldog, dühös, elégedett, csalódott vagy sértett, de amit itt éreztem, az semmihez sem fogható... Még hazafelé is könnyek gyűltek a szemembe... Talán a hiány az a szó, amit keresek. Hiányzott Ázsia, hiányzott a szenvedés, a küzdelem, hiányzott minden és mindenki. Nem tudtam, mit kezdjek magammal... A pénztárcámmal, a telefonommal, a biztos szállás lehetőségével, magával a társadalommal..."

Ázsia Expressz: sírva mondott búcsút a nézőknek Vastag Csaba

A pár az Instagramon is megosztotta érzéseit a nézőkkel. Csaba hangsúlyozta, hogy az Ázsia Expressz megtanította, milyen értékesek a barátaink, a családunk és a közösség ereje.

„Aki itt volt, többé már nem lesz ugyanaz. Aki itt volt, már tudja, hogy az élethez nem kell semmi, csak néha egy pohár víz... Aki itt volt, tudja, hogy az igazi értékek nem kívül keresendők, ott vannak mindannyiunkban, a barátainkban, a családunkban, a szeretteinkben, a Szerelmünkben, az egymásba vetett hitünkben és bizalmunkban. Szó szerint és átvitt értelemben is, ilyen távolról nézve a dolgokat, lényegtelenné válnak a hétköznapi nézeteltérések, és értelmet nyer az önmagunkba és a közösség erejébe vetett hit. Büszkék vagyunk minden másodpercre, és arra, hogy dacolva a hasonló műsorok csábító trendjével, mi mindenkivel jó barátságban maradtunk, és gond nélkül nézünk önmagunk és a többiek szemébe is... Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy vagytok nekünk” – írták. Evelin és Csaba vallomása azt mutatja, hogy a játék nemcsak fizikai és stratégiai kihívásokkal jár, hanem komoly érzelmi hullámvasútra is viszi a versenyzőket.