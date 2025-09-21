Megint Vastag Csaba és felesége robbantotta az Ázsia Expressz botrányát (videó)

Az Ázsia Expresszben Ritáék beléptek egy házba, először aprópénzt kerestek, majd Rita rátalált egy paprikára, ami szintén a listán szerepelt. Pont ekkor érkeztek Vastagék, és érdeklődtek, mit csinálnak a házban. Amikor a válasz az volt, hogy pénzt keresnek, Vastagék a paprikára fókuszáltak – és végül elvették Ritáék elől a zöldséget, mert úgy hitték, az nekik nem kell.

Ázsia Expressz: Vastag Csabáék paprikaháborúja Ritáékkal

Forrás: Ázsia Expressz/Facebook

A nap végére a két pár között feszültség alakult ki. Ritáék számon kérték az esetet, Vastagék pedig a maguk igazát próbálták érvényesíteni. A nézők gyorsan a helyzet szakértőivé váltak, és bár nem derült ki, mi lett volna a legjobb megoldás, mindenki sejthette, hogyan lehetett volna békésen elosztani a feladatokat.

Egy biztos: Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin a hajszázásból biztosan nem ússza meg a következő napot, de az sem kizárt, hogy Ritáék sem úszhatják meg a pénteki nagy menetet a bent maradásért folytatott küzdelemben. Egy apró paprika, és máris robbant a dráma – az Ázsia Expressz 2025 sosem volt ennyire zöldség-orientált!