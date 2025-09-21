szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Tovább tetőzik a botrány

3 órája

Megint Vastag Csaba és felesége robbantotta az Ázsia Expressz botrányát (videó)

Csütörtökön nem mindennapi konfliktus zajlott az Ázsia Expresszben: egy apró paprika miatt pattant ki a vita Tallós Rita és lánya, valamint Vastag Csaba és párja között. A versenyzőknek aznap három dolgot kellett megszerezniük egy ázsiai faluban, ám a helyzet váratlanul eszkalálódott.

Titzl Vivien

Az Ázsia Expresszben Ritáék beléptek egy házba, először aprópénzt kerestek, majd Rita rátalált egy paprikára, ami szintén a listán szerepelt. Pont ekkor érkeztek Vastagék, és érdeklődtek, mit csinálnak a házban. Amikor a válasz az volt, hogy pénzt keresnek, Vastagék a paprikára fókuszáltak – és végül elvették Ritáék elől a zöldséget, mert úgy hitték, az nekik nem kell.

Ázsia Expressz: Vastag Csabáék paprikaháborúja Ritáékkal
Ázsia Expressz: Vastag Csabáék paprikaháborúja Ritáékkal
Forrás: Ázsia Expressz/Facebook

Ázsia Expressz: Paprikaháború Ritáékkal – Vastag Csabáék a főszerepben

A nap végére a két pár között feszültség alakult ki. Ritáék számon kérték az esetet, Vastagék pedig a maguk igazát próbálták érvényesíteni. A nézők gyorsan a helyzet szakértőivé váltak, és bár nem derült ki, mi lett volna a legjobb megoldás, mindenki sejthette, hogyan lehetett volna békésen elosztani a feladatokat.

Egy biztos: Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin a hajszázásból biztosan nem ússza meg a következő napot, de az sem kizárt, hogy Ritáék sem úszhatják meg a pénteki nagy menetet a bent maradásért folytatott küzdelemben. Egy apró paprika, és máris robbant a dráma – az Ázsia Expressz 2025 sosem volt ennyire zöldség-orientált!

 

