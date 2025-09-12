Elszabadult a pokol az Ázsia Expresszben – Vastag Csabáék és a Bódi testvérek egymásnak estek!

A TV2 kalandrealityje, az Ázsia Expressz már a második héten olyan drámát hozott, amilyenre még sosem volt példa. Először egy párosnak kellett idő előtt búcsúznia, miután Dulin Metta sérült bokával már nem tudta tovább folytatni a küzdelmet, így ő és párja, Lakatos Levente számára véget ért a kaland.

Ázsia Expressz – Vastag Csabáék még meg is fenyegették a Bódi tesókat

Forrás: tv2play.hu

Az Ázsia Expressz tovább száguld!

De ezzel még nincs vége a fordulatoknak: a következő adásban minden eddiginél durvább vita robban ki! A Bódi testvérek előbb Vastag Csabáékkal, majd az előző napon hátráltatást kiosztó Németh Kristóf–Mészáros Árpád Zsolt duóval keverednek heves szócsatába.

A hírek szerint olyan feszültség alakult ki, hogy Vastag Csabáék még meg is fenyegették a Bódi tesókat! A hangulat forr, a párosok egymásnak estek, és mindenki találgatja: vajon ki kerül hajszába, és ki az, akinek végleg búcsúznia kell a műsortól?

Az izgalmak ma este 19:45-től a TV2-n folytatódnak – garantáltan nem lesz unalmas!