Hogyan tovább?

2 órája

Ázsia Expressz: Dulin Metta súlyosan megsérült, drámai döntés a levegőben

Címkék#bokasérülés#Dulin Metta#Ázsia Expressz#Lakatos Levente

Az Ázsia Expressz idei évada eddig sem szűkölködött izgalmakban és váratlan fordulatokban, de a keddi adásban a feszültség új szintre emelkedett. A játékosoknak ezúttal különleges és kissé bizarr feladatot kellett teljesíteniük: élő békákat kellett eljuttatniuk egy étterembe. A feladat már önmagában sem volt egyszerű, hiszen a békák minden mozdulatukban a szabadságra törekedtek.

Titzl Vivien

Amikor Dulin Metta kezében a kis állatok megérezték a közelgő vesztüket, pánikszerűen kiugráltak, a párosnak pedig villámgyorsan kellett reagálnia. Metta és párja, Lakatos Levente azonnal leguggoltak, hogy összeszedjék a szökésre készülő békákat, ám ekkor jött a drámai fordulat. Metta egyszerűen nem tudott többé felegyenesedni. Mint kiderült, a versenyző már az előző adásban megsérült: kificamította a bokáját, és bár hősiesen próbálta folytatni a versenyt, a fájdalom most minden mozdulatát elviselhetetlenné tette. A szituáció drámai volt, hiszen a játékban minden perc számít, a mozgás pedig kulcsfontosságú.

Dulin Metta már az előző adásban megsérült: kificamította a bokáját
Dulin Metta  már az előző adásban megsérült: kificamította a bokáját
Forrás: tv2play.hu

Levi láthatóan aggódva próbált segíteni társának, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a páros hátrányba került. Metta azonban elképesztő kitartással küzdött: bár könnyeivel küszködve bevallotta, mennyire fáj a lába, egyértelművé tette, hogy nem szeretné feladni a játékot. „Amíg csak tudom, csinálom, nem hagyom, hogy ennyi legyen” – fogalmazta meg elszántságát, amely a nézőket is meghatotta.

A helyzet súlyosságát azonban Levente is felismerte. Az Ázsia Expressz szerdai adásának előzetesében már arról beszél, hogy talán jobb lenne időben meghozni a döntést és befejezni a küzdelmet, mert Metta egészsége az első. „Ezt nekem kell kimondanom, mert ő nem fogja” – mondja el komoran, utalva arra, hogy partnerét az eltökéltsége mindenáron hajtja előre, még a fájdalom árán is.

Dulin Metta kificamította a bokáját, feladja a versenyt a bokája miatt?

Miközben más párosok, például Ungvári Miklósék felszabadultan buliznak és egy-két feles mellett engedik ki a gőzt, Metta és Levi komoly dilemmával küzdenek. Vajon érdemes-e tovább folytatni a versenyt sérülten, vagy ideje megőrizni az egészséget és méltósággal búcsúzni? A döntés kimenetele kétségtelenül sorsfordító lehet a páros számára.

A nézők tehát izgalmas pillanatok elé néznek: vajon sikerül Metta elszántságának felülkerekednie a fájdalmon, vagy Levente hozza meg a nehéz döntést helyette? Kiderül a szerdai adásban, amelyet ismét érdemes lesz figyelemmel követni a TV2 képernyőjén.

 

