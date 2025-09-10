Ázsia Expressz: Dulin Metta súlyosan megsérült, drámai döntés a levegőben

Amikor Dulin Metta kezében a kis állatok megérezték a közelgő vesztüket, pánikszerűen kiugráltak, a párosnak pedig villámgyorsan kellett reagálnia. Metta és párja, Lakatos Levente azonnal leguggoltak, hogy összeszedjék a szökésre készülő békákat, ám ekkor jött a drámai fordulat. Metta egyszerűen nem tudott többé felegyenesedni. Mint kiderült, a versenyző már az előző adásban megsérült: kificamította a bokáját, és bár hősiesen próbálta folytatni a versenyt, a fájdalom most minden mozdulatát elviselhetetlenné tette. A szituáció drámai volt, hiszen a játékban minden perc számít, a mozgás pedig kulcsfontosságú.

Forrás: tv2play.hu

Levi láthatóan aggódva próbált segíteni társának, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a páros hátrányba került. Metta azonban elképesztő kitartással küzdött: bár könnyeivel küszködve bevallotta, mennyire fáj a lába, egyértelművé tette, hogy nem szeretné feladni a játékot. „Amíg csak tudom, csinálom, nem hagyom, hogy ennyi legyen” – fogalmazta meg elszántságát, amely a nézőket is meghatotta.

A helyzet súlyosságát azonban Levente is felismerte. Az Ázsia Expressz szerdai adásának előzetesében már arról beszél, hogy talán jobb lenne időben meghozni a döntést és befejezni a küzdelmet, mert Metta egészsége az első. „Ezt nekem kell kimondanom, mert ő nem fogja” – mondja el komoran, utalva arra, hogy partnerét az eltökéltsége mindenáron hajtja előre, még a fájdalom árán is.