Kitálalt az Ázsia Expressz sztárja: "nulla forintot keresek"
Az Ázsia Expressz sztárja, Dulin Metta a kommentelők által neki feltett kérdések között szemezgetve közölte követőivel, hogy nulla, azaz nulla forintot keres – de mivel is?
Dulin Metta az Instagram-felületére töltött fel egy videót, ahol a követői kommentjeire válaszol. Az egyik hozzászóló azt írta, a lány lájkokkal és követésekkel keres pénzt. A kőgazdag fiatal erre rácáfolt.
Dulin Metta: "nulla forintot keresek"
Az Ázsia Expressz sztárja minderre úgy reagált, hogy:
Egyébként a lájkokkal és követésekkel nulla, azaz nulla forintot keresek. Csak nagyon boldog vagyok, ha lájkokkal jelzitek, hogy tetszik, amit kiposztolok és hogyha kommenteltek valami aranyosat, annak pedig nagyon örülök
Dulin Metta úgy folytatta, hogy van pozitív hozadéka annak, ha bekövetik és lájkolják, mégpedig az, hogy megkeresik és küldenek neki ajándékokat, amit ebben a videóban is bemutatott.
