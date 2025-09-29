Kitálalt az Ázsia Expressz sztárja: "nulla forintot keresek"

Dulin Metta az Instagram-felületére töltött fel egy videót, ahol a követői kommentjeire válaszol. Az egyik hozzászóló azt írta, a lány lájkokkal és követésekkel keres pénzt. A kőgazdag fiatal erre rácáfolt.

Dulin Metta a követésekkel és lájkokkal nulla forintot keres

Fotó: Dulin Metta/Instagram

Az Ázsia Expressz sztárja minderre úgy reagált, hogy:

Egyébként a lájkokkal és követésekkel nulla, azaz nulla forintot keresek. Csak nagyon boldog vagyok, ha lájkokkal jelzitek, hogy tetszik, amit kiposztolok és hogyha kommenteltek valami aranyosat, annak pedig nagyon örülök

Dulin Metta úgy folytatta, hogy van pozitív hozadéka annak, ha bekövetik és lájkolják, mégpedig az, hogy megkeresik és küldenek neki ajándékokat, amit ebben a videóban is bemutatott.