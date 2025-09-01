Gitárszólók csapták szét az esőfelhőket a Tábor Fesztiválon

A 2008-ban Zorall Sörolimpia néven indult, ma Tábor Fesztiválként ismert rendezvény mára a part legnagyobb nyárzáró eseményévé nőtte ki magát. Ilyenkor a közönség és a zenekarok együtt búcsúztatják a szezont. Idén a szervezők minden ígéretüket beváltották: látványban és programban is szintet léptek. Alsóörs augusztus utolsó estéin ismét fesztiválhelyszínné változott, ahol a zenei sort a 90'-es évek egyik legnépszerűbb thrash/heavy metal együttese, az Akela indította. A farkasfalka 2016-ban új lemezzel üvöltött fel, bizonyítva: a láng még mindig ég, és a rock halhatatlan.

Amikor a riffekhez tűz is társul: a Tábor Fesztivál színpadán a Dynazty

Kép: Tábor Fesztivál /Facebook

Rockikonokkal startolt a Tábor Fesztivál programja

Már az első napon, szerdán berobbant az alsóörsi kemping, méghozzá igazi magyar rockklasszikusokkal: Katona László falkája után a Moby Dick szállította legendás slágereit a nosztalgikus erővonalon. Ezer pöröly erejével csapott le a Kalapács zenekar. A heavy metal veteránjai kemény riffekkel szabták meg a buli további tempóját. A következő színpadi sztár Deák Bill Gyula volt, aki évtizedes rutinjával olyan energiát csempészett a színpadra, hogy a levegőbe emelt kezek kavalkádja azonnal eggyé vált a blueskirály rekedt hangjával. Az AWS modern tűzzel frissítette fel a tempót a H-Music Nagyszínpadán, jelezve, hogy az újabb hullámok is képesek lángra lobbantani a szellemiséget, amit a nagy elődök raktak le. Utánuk lépett színpadra egy olyan formáció, amely maga az aranykor megtestesítője: a MobilMánia. Fellépésük a rajongók számára jóval több volt egyszerű zenénél – igazi tisztelgés a magyar hard rock hőskora előtt. A zenekar gitárosa, Nusser Ernő ismét jubilált, hiszen születésének ünnepét immár hagyományként a Fesztiválon élhette át zenésztársaival és a közönséggel együtt.



Reszketett a hold a Balaton vizén csütörtökön is

A következő napon a tarajok, a szegecselt felöltők, a vízipisztolyok és a felfújható figurák is inkább azt jelezték, hogy a fesztivál a zúzás mellett a közösség építéséről és az összetartozás élményéről szól. De persze, leginkább a duplázó lábgép dübörgése és a végtelen gitárszólók vitték tovább a fesztivál lelkét, csapassunk is tovább a délután első fellépőjéhez, akit mindenki felismer, ha azt írom le: Kispirics.