Csontig hatoló riffek

Gitárszólók csapták szét az esőfelhőket a Tábor Fesztiválon

A line-up ismét telitalálat volt – a hazai rock és metál színe-java állt színpadra, hogy a nyár utolsó estéit pokolian felpörgessék. A Balaton-part legnagyobb rockfesztiválja idén 17. alkalommal dübörgött Alsóörsön.

Csizi Péter

A 2008-ban Zorall Sörolimpia néven indult, ma Tábor Fesztiválként ismert rendezvény mára a part legnagyobb nyárzáró eseményévé nőtte ki magát. Ilyenkor a közönség és a zenekarok együtt búcsúztatják a szezont. Idén a szervezők minden ígéretüket beváltották: látványban és programban is szintet léptek. Alsóörs augusztus utolsó estéin ismét fesztiválhelyszínné változott, ahol a zenei sort a 90'-es évek egyik legnépszerűbb thrash/heavy metal együttese, az Akela indította. A farkasfalka 2016-ban új lemezzel üvöltött fel, bizonyítva: a láng még mindig ég, és a rock halhatatlan.

Amikor a riffekhez tűz is társul: a Tábor Fesztivál színpadán a Dynazty
Kép: Tábor Fesztivál /Facebook

Rockikonokkal startolt a Tábor Fesztivál programja

Már az első napon, szerdán berobbant az alsóörsi kemping, méghozzá igazi magyar rockklasszikusokkal: Katona László falkája után a Moby Dick szállította legendás slágereit a nosztalgikus erővonalon. Ezer pöröly erejével csapott le a Kalapács zenekar. A heavy metal veteránjai kemény riffekkel szabták meg a buli további tempóját. A következő színpadi sztár Deák Bill Gyula volt, aki évtizedes rutinjával olyan energiát csempészett a színpadra, hogy a levegőbe emelt kezek kavalkádja azonnal eggyé vált a blueskirály rekedt hangjával. Az AWS modern tűzzel frissítette fel a tempót a H-Music Nagyszínpadán, jelezve, hogy az újabb hullámok is képesek lángra lobbantani a szellemiséget, amit a nagy elődök raktak le. Utánuk lépett színpadra egy olyan formáció, amely maga az aranykor megtestesítője: a MobilMánia. Fellépésük a rajongók számára jóval több volt egyszerű zenénél – igazi tisztelgés a magyar hard rock hőskora előtt. A zenekar gitárosa, Nusser Ernő ismét jubilált, hiszen születésének ünnepét immár hagyományként a Fesztiválon élhette át zenésztársaival és a közönséggel együtt.
 

Reszketett a hold a Balaton vizén csütörtökön is

A következő napon a tarajok, a szegecselt felöltők, a vízipisztolyok és a felfújható figurák is inkább azt jelezték, hogy a fesztivál a zúzás mellett a közösség építéséről és az összetartozás élményéről szól. De persze, leginkább a duplázó lábgép dübörgése és a végtelen gitárszólók vitték tovább a fesztivál lelkét, csapassunk is tovább a délután első fellépőjéhez, akit mindenki felismer, ha azt írom le: Kispirics.

A Blues Company az egyik legkitartóbb hazai zenekar, akik évtizedek óta hozzák a füstös klubok és a nagy fesztiválok hangulatát. A zenekar aktív turnén van, július és augusztus folyamán rendszeresen léptek fel motorostalálkozókon is. A sátor túloldalán már nagyban hangolt Blöróék mellett a Sing Sing, akik 1999-ben feloszlottak, majd 2013-as újraalakulásuk óta is aktívak. Dalaik – mint például a Halál a májra – egyszerre idézik a ’90-es évek fiatalságának lázadását és a mai közönség nosztalgiáját, így alkotva különleges kontrasztot a két generáció között.

A fesztiválsátorban legendás zenészek portréi adtak hozzá a Tábor hangulatához
A fesztiválsátorban legendás zenészek portréi adtak hozzá a Tábor hangulatához
Kép: Csizi Péter/Veol

Nem pihenhetett sokat a közönség, ugyanis az Aurora már emelte kifelé periszkópját a Balatonból. Jó időben, jó helyen a lemenő nap kísérte végig a tarajos punkvonal hazai nagyágyúit, hatalmas ováció mellett. Zorallék sem tétlenkedtek, az esemény eredeti névadói (Zorall Sörolimpia) 18:55 -ös kezdéssel hatalmas bulit tartottak. A zenekar a magyar rockszíntér egyik legnépszerűbb előadója. Közvetlen, mégis profi hozzáállásuk miatt váltak ennyire népszerűvé, illetve annak köszönhetően is, hogy az ismert slágereket remekül ötvözik rock- és metálhangzással.

Nem véletlen, hogy az EDDA Művek volt a RockFM Nagyszínpad fő attrakciója este nyolc órától. Négy évtizede töltik meg a stadionokat és koncerthelyszíneket, himnikus dalaik – mint az Éjjel érkezem vagy a Kör – generációk emlékezetébe égtek be. Pataky Attiláék idén nyáron nem először töltötték meg zenével a balatoni régiót: június 7-én a Harley-Davidson Open Road Fesztiválon léptek fel és arattak hasonlóan nagy sikert.

A svéd Dynazty az elmúlt másfél évtizedben a dallamos hard rock és power metal egyik legnagyobb exportcikke lett. Nils Molin énekhangja (aki az Amaranthe frontembere is) elképesztő erejével repítette a közönséget, miközben a banda koncertje igazi energiabomba volt. Fél tízkor csaptak bele a húrokba, majd a másik színpadon a Leander Kills folytatta a programot. A zenekar koncertjein a közönség egyszerre kap vérpezsdítő tombolást és szívbemarkoló lírát – a kettő közötti feszültség adja a zenekar igazi erejét. Minden sor és minden ütem arról szól, hogy a rock túlél mindent. A Kills legdallamosabb zenéi mindig úgy szólalnak meg, mintha a hallgató a zenekar mellett az utolsó csatát vívná.

Ha volna két életem, az egyikben füstgép lennék Zorall-koncerten!
Fotó: Tábor Fesztivál/Facebook

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
