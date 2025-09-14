Rejtélyes vendég toppant a színpadra a Bagossy Brothers koncertjén

A közönség döbbenten, majd hatalmas lelkesedéssel fogadta, amikor Kapu Tibor gitárral a kezében lépett fel a zenekar mellé. Az előadás hangulata ekkor robbant igazán, a rajongók ujjongással és vastapssal köszönték meg a váratlan pillanatot.

A Bagossy Brothers Company nemrég a veszprémi Gyárkertben is színpadra lépett. Hétvégén a budapesti koncerten Kapu Tibor is csatlakozott a zenekarhoz

Fotó: Annus Gábor/Napló

A fellépés nemcsak a helyszínen váltott ki óriási visszhangot. Az interneten is futótűzként kezdett terjedni a hír, Kapu Tibor és a Bagossy Brothers Company közös produkcióját sokan már most legendás pillanatként emlegetik.

A koncert után többen találgatták, vajon egyszeri alkalomról volt-e szó, vagy számíthatunk még hasonló közös fellépésekre. Az viszont biztos, hogy aki ott volt, életre szóló élménnyel gazdagodott.

A különleges eseményről a Hunor Program is beszámolt, a teljes történetet és a produkció videóját pedig az Origo oldalán láthatják és olvashatják az érdeklődők.

Veszprém különleges története Kapu Tiborral

2023 után 2025 szeptemberében újra a veszprémi Gyárkert színpadán adott koncertet a Bagossy Brothers Company. A fergeteges hangulatú estén több száz rajongó fogadta az erdélyi magyar zenekart, akik látványos fényshow-val és közös énekléssel varázsolták el a közönséget. Az új dalok mellett természetesen felcsendültek a legnagyobb slágerek is, mint az Álmodj énnekem vagy a Van ez a hely. A zenekar népzenei elemekkel, hegedűvel, nagybőgővel és harmonikaszólóval tette még különlegesebbé a koncertet. Az este végén a közönség állva tapsolt, a Gyárkert szinte együtt lélegzett a zenekarral.