Rejtélyes vendég toppant a színpadra a Bagossy Brothers koncertjén
Igazi meglepetésben volt részük azoknak, akik ellátogattak a Bagossy Brothers Company nagyszabású koncertjére a Budapest Parkban. A zenekar rajongói már önmagában is egy fergeteges estére készültek, ám a színpadon váratlan fordulat következett: egy különleges vendég csatlakozott a csapathoz.
A közönség döbbenten, majd hatalmas lelkesedéssel fogadta, amikor Kapu Tibor gitárral a kezében lépett fel a zenekar mellé. Az előadás hangulata ekkor robbant igazán, a rajongók ujjongással és vastapssal köszönték meg a váratlan pillanatot.
A fellépés nemcsak a helyszínen váltott ki óriási visszhangot. Az interneten is futótűzként kezdett terjedni a hír, Kapu Tibor és a Bagossy Brothers Company közös produkcióját sokan már most legendás pillanatként emlegetik.
A koncert után többen találgatták, vajon egyszeri alkalomról volt-e szó, vagy számíthatunk még hasonló közös fellépésekre. Az viszont biztos, hogy aki ott volt, életre szóló élménnyel gazdagodott.
A különleges eseményről a Hunor Program is beszámolt, a teljes történetet és a produkció videóját pedig az Origo oldalán láthatják és olvashatják az érdeklődők.
Veszprém különleges története Kapu Tiborral
2023 után 2025 szeptemberében újra a veszprémi Gyárkert színpadán adott koncertet a Bagossy Brothers Company. A fergeteges hangulatú estén több száz rajongó fogadta az erdélyi magyar zenekart, akik látványos fényshow-val és közös énekléssel varázsolták el a közönséget. Az új dalok mellett természetesen felcsendültek a legnagyobb slágerek is, mint az Álmodj énnekem vagy a Van ez a hely. A zenekar népzenei elemekkel, hegedűvel, nagybőgővel és harmonikaszólóval tette még különlegesebbé a koncertet. Az este végén a közönség állva tapsolt, a Gyárkert szinte együtt lélegzett a zenekarral.
A zene és az univerzum találkozása
A VeszprémFest egyik legemlékezetesebb pillanata július 10-én történt, amikor az égbolt is különleges ajándékot adott a városnak. A Magyar Csillagászati Egyesület előre jelezte az űrállomás átvonulását, amely pontosan a koncert idejére esett. A Nemzetközi Űrállomás fénye átszelte az eget, rajta a magyar űrhajóssal, Kapu Tiborral. A pillanat még különlegesebb volt, mert a színpadon éppen a Hold a földön című dal csendült fel Tátrai Tibor és barátai előadásában. A koncertlátogatók meghatottan élték át, ahogy a zene és az univerzum találkozott, szimbolikusan összekapcsolva a földi élményt és a csillagok közé induló magyar jelenlétet.
