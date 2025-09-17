szeptember 17., szerda

Mai évfordulók
2 órája

Lady Gaga ismét meghódította az internetet (videók)

Címkék#trend#wednesday#Lady Gaga#TikTok#sorozat

Lady Gagát senkinek sem kell bemutatni. Az ikonikus énekesnő most ismét meghódította az internetet, a YouTube-tól egészen a TikTokig.

Farkas Réka

A Wednesday második évadában debütált Lady Gaga új dala, a "The Dead Dance", amely a sorozattal és az őszi hangulattal együtt várhatóan nagy sikert arat.

Lady Gaga ismét letarolta a trendek világát
Lady Gaga ismét letarolta az internetet
Forrás: Netflix

Lady Gaga a Wednesday-ben mutatta be új dalát

A TikTokon trend is indult, ahol a fiatalok a sorozatban látható koreográfiát adják elő. Nemcsak a sorozat második évada tarolt, hanem Lady Gaga is: a tőle megszokott kirobbanó dal mellett egy cameo erejéig a sorozatban is feltűnt, mégpedig egy ősi, ismeretlen entitás szerepében, aki Wednesdayt és Enidet állítja kihívás elé. A sorozat második évadjának Tim Burton volt az egyik producere, szóval a minőség és a rettegés borítékolható volt.

A lényeg: a trend hatalmas népszerűségnek örvend, és rengeteg résztvevőt vonzott maga köré. Íme pár példa:

@mumii.cos @ladygaga WITH ANOTHER BANGER ONCE AGAIN!! Did I go into cosplay JUST to do this dance?… yes.. unfortunately.. dc: @Corey Baker #cosplay #wednesdayaddams #wednesdaynetflix #wednesdayaddamscosplay #thedeaddance ♬ The Dead Dance - Lady Gaga
@kovalczykmarcin do the dead dance yall ☠️ @ladygaga @Netflix #ladygaga #wednesday #dance ♬ The Dead Dance - Lady Gaga

 

