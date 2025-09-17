2 órája
Lady Gaga ismét meghódította az internetet (videók)
Lady Gagát senkinek sem kell bemutatni. Az ikonikus énekesnő most ismét meghódította az internetet, a YouTube-tól egészen a TikTokig.
A Wednesday második évadában debütált Lady Gaga új dala, a "The Dead Dance", amely a sorozattal és az őszi hangulattal együtt várhatóan nagy sikert arat.
Lady Gaga a Wednesday-ben mutatta be új dalát
A TikTokon trend is indult, ahol a fiatalok a sorozatban látható koreográfiát adják elő. Nemcsak a sorozat második évada tarolt, hanem Lady Gaga is: a tőle megszokott kirobbanó dal mellett egy cameo erejéig a sorozatban is feltűnt, mégpedig egy ősi, ismeretlen entitás szerepében, aki Wednesdayt és Enidet állítja kihívás elé. A sorozat második évadjának Tim Burton volt az egyik producere, szóval a minőség és a rettegés borítékolható volt.
A lényeg: a trend hatalmas népszerűségnek örvend, és rengeteg résztvevőt vonzott maga köré. Íme pár példa: