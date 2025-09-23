szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hullottak a könnyek

1 órája

Megasztár-dráma — Tóth Gabi sírva fakadt a veszprémi lány dalán

Címkék#Tóth Gabi#Megasztár#média#dal

Az elmúlt hét bulvárhíreit a Megasztár uralta: előbb Tóth Vera kritikus kommentje kavart vihart, most pedig Tóth Gabi került a középpontba.

Titzl Vivien

A zsűritag a műsor előtt már jelezte, hogy tudja: ez most a „trash” része a Megasztárnak. Hozzátette, ő maga sincs kibékülve a külsejével, nem érzi jól magát a ruhájában, és az élő show-kig szeretne lefogyni. Elárulta, hogy túlsúlyát pajzsmirigyprobléma okozza, de bízik benne, hogy sikerül változtatnia.

Megasztár
Veszprémi lány nyűgözte le a Megasztár zsűrijét
Forrás: tv2play.hu

A legutóbbi adásban Frank Annamária, egy veszprémi lány lépett színpadra. A versenyző saját dalát adta elő, amely egy fájdalmas szakításról szólt. Már a produkció közben látszott, hogy mélyen megérinti a zsűrit, Tóth Gabi pedig el sem tudta rejteni az érzéseit: a szám végére sírva fakadt.  

Megasztár: saját dalával rázta meg a zsűrit egy veszprémi lány

Értékelésében nyíltan beszélt arról, miért tört össze a dala hallatán:
„Amikor benne vagyunk egy buborékban, és mindenáron szépnek akarjuk látni… és nagyon magányos az ember, amikor kiderül, hogy nem működik. Végre azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Nekem te most nagyon sokat gyógyítottál a lelkemen ezzel a dallal” – mondta könnyeivel küzdve.

A jelenet után a közösségi médiát ellepték a reakciók: sokan támogató üzeneteket írtak neki, mások szerint túlzás volt a dráma. Egy biztos: a Megasztár megint gondoskodott arról, hogy mindenki róla beszéljen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu