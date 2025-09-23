Megasztár-dráma — Tóth Gabi sírva fakadt a veszprémi lány dalán

A zsűritag a műsor előtt már jelezte, hogy tudja: ez most a „trash” része a Megasztárnak. Hozzátette, ő maga sincs kibékülve a külsejével, nem érzi jól magát a ruhájában, és az élő show-kig szeretne lefogyni. Elárulta, hogy túlsúlyát pajzsmirigyprobléma okozza, de bízik benne, hogy sikerül változtatnia.

Veszprémi lány nyűgözte le a Megasztár zsűrijét

Forrás: tv2play.hu

A legutóbbi adásban Frank Annamária, egy veszprémi lány lépett színpadra. A versenyző saját dalát adta elő, amely egy fájdalmas szakításról szólt. Már a produkció közben látszott, hogy mélyen megérinti a zsűrit, Tóth Gabi pedig el sem tudta rejteni az érzéseit: a szám végére sírva fakadt.

Megasztár: saját dalával rázta meg a zsűrit egy veszprémi lány

Értékelésében nyíltan beszélt arról, miért tört össze a dala hallatán:

„Amikor benne vagyunk egy buborékban, és mindenáron szépnek akarjuk látni… és nagyon magányos az ember, amikor kiderül, hogy nem működik. Végre azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Nekem te most nagyon sokat gyógyítottál a lelkemen ezzel a dallal” – mondta könnyeivel küzdve.

A jelenet után a közösségi médiát ellepték a reakciók: sokan támogató üzeneteket írtak neki, mások szerint túlzás volt a dráma. Egy biztos: a Megasztár megint gondoskodott arról, hogy mindenki róla beszéljen.