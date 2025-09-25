1 órája
Testvérháború a reflektorfényben: Tóth Gabi keményen beszólt Verának (+ videó)
A Megasztár új évada nemcsak a versenyzők miatt keltett feltűnést, hanem egy váratlan családi dráma miatt is. Tóth Gabi élő adásban reagált nővére, Tóth Vera kemény szavaira, és olyan vallomást tett, amitől sok nézőnek leesett az álla. Úgy tűnik, a testvérháború most a nyilvánosság előtt zajlik.
A Megasztár e heti beharangozójában egy rövid, mégis erőteljes pillanat kavarta fel az állóvizet. A zsűritagként szereplő Herceg Erika egy versenyzőpár történetét hallva fakadt ki: „Hogy lehet az, hogy testvérek nem beszélnek egymással? Én ezt nem tudom felfogni.” A szavai mögött egyértelműen ott rejlett az értetlenség és az érzelmi felindulás, ám a stúdióban gyorsan új színt kapott a kérdés. Tóth Gabi ugyanis azonnal reagált, és válaszában nem kerülte meg a kényes családi ügyet: „Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amikor kiderül, hogy te vagy benne a zsűriben, hogy szenny meg hulladék, akik benne vannak… akkor lehet, hogy nem beszélnél vele te sem.”
Megasztár megadráma: egymásnak esetek a Tóth testvérek
A megjegyzésével Tóth Gabi nyíltan a nővérére, Tóth Verára utalt, aki az elmúlt időszakban többször is kritikával illette a Megasztár új évadát. Vera annak idején az első széria győzteseként vált ismertté, így szavai különösen súlyosnak hatottak: nemrég például egyenesen úgy fogalmazott, szégyelli a műsort, és kikéri magának az aktuális megvalósítást. E kijelentései komoly hullámokat vetettek, hiszen a testvérpár évek óta a hazai popszakma két meghatározó alakja, és a közönség számára mindig is különleges érdekességgel bírt, miként viszonyulnak egymáshoz.
Tóth Gabi a nyilatkozatok nyomán azt mondta, nincs ideje és energiája azzal foglalkozni, ki mit gondol róla vagy a munkájáról, számára sokkal fontosabb a kislánya, aki jövőre kezdi az iskolát. Szavaiból kitűnt, hogy igyekszik a családi vitát háttérbe szorítani, és a mindennapokban a számára igazán lényeges dolgokra koncentrálni.
A testvérharc tehát újra reflektorfénybe került, és a nyilvánosság ismét tanúja lehetett annak, hogy a zenei pályán túl mennyire bonyolult lehet a családi kötelékek egyensúlya. Tóth Gabi később egy TikTok-videóban is megszólalt, ahol nemcsak a nővérével való viszonyáról, hanem a Megasztárhoz fűződő kapcsolatáról és saját súlyproblémáiról is nyíltan beszélt. Ezzel újabb réteget adott a történethez, amely egyszerre szól a rivaldafényben élő testvérek nehézségeiről és arról, hogy a szakmai sikerek mellett milyen mély érzelmi kérdések húzódnak meg a háttérben.
A TV2 sem hagyta szó nélkül a történteket: közleményükben emlékeztettek rá, hogy Tóth Vera tavaly maga is részt vett a zsűritagok válogatásán, ám végül nem ő kapta meg a lehetőséget. A csatorna szerint a kritikák mögött csalódottság rejlik, hiszen Vera szerette volna betölteni ezt a szerepet. Ezt az álláspontot Gabi is megerősítette, és hozzátette: szerinte a nővérét rosszul érintette, hogy nem ő ülhetett a zsűriben. Ugyanakkor kiegészítette egy reménykeltő gondolattal is, miszerint a jövőben akár együtt is zsűrizhetnek, hiszen mindketten tehetséges énekesnők.
A Megasztár körül így nemcsak a versenyzők szereplése, hanem a zsűritagok magánélete és testvéri kapcsolata is izgalmas beszédtémává vált, ami jól mutatja, hogy a tehetségkutató valójában mennyire szoros kapcsolatban áll a sztárvilág emberi oldalával is.
