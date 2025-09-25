Testvérháború a reflektorfényben: Tóth Gabi keményen beszólt Verának (+ videó)

A Megasztár e heti beharangozójában egy rövid, mégis erőteljes pillanat kavarta fel az állóvizet. A zsűritagként szereplő Herceg Erika egy versenyzőpár történetét hallva fakadt ki: „Hogy lehet az, hogy testvérek nem beszélnek egymással? Én ezt nem tudom felfogni.” A szavai mögött egyértelműen ott rejlett az értetlenség és az érzelmi felindulás, ám a stúdióban gyorsan új színt kapott a kérdés. Tóth Gabi ugyanis azonnal reagált, és válaszában nem kerülte meg a kényes családi ügyet: „Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amikor kiderül, hogy te vagy benne a zsűriben, hogy szenny meg hulladék, akik benne vannak… akkor lehet, hogy nem beszélnél vele te sem.”

Tovább fokozódik a Megasztár testvérharca

Megasztár megadráma: egymásnak esetek a Tóth testvérek

A megjegyzésével Tóth Gabi nyíltan a nővérére, Tóth Verára utalt, aki az elmúlt időszakban többször is kritikával illette a Megasztár új évadát. Vera annak idején az első széria győzteseként vált ismertté, így szavai különösen súlyosnak hatottak: nemrég például egyenesen úgy fogalmazott, szégyelli a műsort, és kikéri magának az aktuális megvalósítást. E kijelentései komoly hullámokat vetettek, hiszen a testvérpár évek óta a hazai popszakma két meghatározó alakja, és a közönség számára mindig is különleges érdekességgel bírt, miként viszonyulnak egymáshoz.

Tóth Gabi a nyilatkozatok nyomán azt mondta, nincs ideje és energiája azzal foglalkozni, ki mit gondol róla vagy a munkájáról, számára sokkal fontosabb a kislánya, aki jövőre kezdi az iskolát. Szavaiból kitűnt, hogy igyekszik a családi vitát háttérbe szorítani, és a mindennapokban a számára igazán lényeges dolgokra koncentrálni.

A testvérharc tehát újra reflektorfénybe került, és a nyilvánosság ismét tanúja lehetett annak, hogy a zenei pályán túl mennyire bonyolult lehet a családi kötelékek egyensúlya. Tóth Gabi később egy TikTok-videóban is megszólalt, ahol nemcsak a nővérével való viszonyáról, hanem a Megasztárhoz fűződő kapcsolatáról és saját súlyproblémáiról is nyíltan beszélt. Ezzel újabb réteget adott a történethez, amely egyszerre szól a rivaldafényben élő testvérek nehézségeiről és arról, hogy a szakmai sikerek mellett milyen mély érzelmi kérdések húzódnak meg a háttérben.