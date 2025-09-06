szeptember 6., szombat

A nagy nap

Az esküvője napján is szétszedik Mikes Annát, azt mondják, ezt nem kellett volna

Címkék#Mikes Anna#Krausz Gábor#smink#esküvő

A népszerű páros izgatottan várja a nagy napot. Mikes Anna egy merész videót osztott meg, amelyben bemutatja, hogyan készült el az esküvői sminkje. A felvételen azonban nemcsak a végeredmény látható, hanem az is, ahogyan teljesen natúr arccal, smink és filter nélkül áll a kamera elé.

Mikes Anna és Krausz Gábor az év elején egy mesés, tengerparti környezetben, a Maldív-szigeteken jegyezték el egymást. Már akkor világossá tették, hogy nem húzzák sokáig az esküvőt: még az idén egybekelnek. 

Mikes Anna sminkje megdöbbentette az internetet
Mikes Anna sminkjét sok kritika érte

A szóbeszéd szerint Szardínián tartják majd a ceremóniát, méghozzá igazi luxuskörülmények között, amire maga a pár is többször tett célzást. Az előkészületek már javában zajlanak, Mikes Anna pedig a minap egy videóban megmutatta az esküvői sminkjét – bár a követői közül nem mindenki volt elragadtatva tőle. Bár egyelőre csak az eljegyzés történt meg, sokan már most azt találgatják, vajon nem egy ügyes megtévesztésről van-e szó. A nyáron ugyanis olyan bejegyzés került ki a pár oldalára, amely tele volt esküvőre utaló emojikkal. 

A szerelmesek éppen Szardínián, Alghero környékén pihentek, amikor Anna egy videót is megosztott, amely egy „külföldi álomesküvőket” hirdető oldalra vezetett. Ez az apró utalás rögtön beindította a találgatásokat a mediterrán lagziról. 

További részletekről a vaol.hu-n olvashat.

 

