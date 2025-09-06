Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent: ilyen volt a sztárpár álomesküvője

Mikes Anna egy Demeter Ricsi által tervezett, nyolc méteres uszállyal készült ruhában vonult oltár elé, amelytől nemcsak Krausz Gábor, hanem a teljes násznép is szóhoz sem jutott.

Mikes Anna és Krausz Gábor házasságot kötött.

Forrás: Borsonline.hu

Mikes Anna és Krausz Gábor nagy napja

A szertartás rövid volt, hiszen az ifjú pár a bulit szerette volna középpontba állítani, mégis akadtak könnyfakasztó pillanatok: Hannaróza, a három koszorúslány egyike adta át a gyűrűket, miközben a gyerekek rózsaszirmokat szórtak. A ceremóniát a hitvesi csók tette teljessé, amit hatalmas ováció kísért. Ezt követően a friss házasok szakítottak a hagyományokkal, és arra kérték a vendégeket, hogy ne sorban gratuláljanak, hanem közösen, egy hangos kiáltással ünnepeljék őket. A kúria falai és a környező dombok percekig visszhangozták a jókívánságokat. A közös fotók után sem maradhatott el a menyasszonyi csokor eldobása – így már az is kiderült, ki lehet a násznépből a következő menyasszony. Az esküvőről részletesebben a borsonline.hu-n olvashatnak.