szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nagy nap

1 órája

Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent: ilyen volt a sztárpár álomesküvője

Címkék#Mikes Anna#sztárpár#Krausz Gábor#házasság

Krausz Gábor és Mikes Anna kimondták a boldogító igent, aláírásukkal pecsételték meg esküjüket, majd a tanúk is ellátták kézjegyükkel a sztárpár házasságát.

Farkas Réka

Mikes Anna egy Demeter Ricsi által tervezett, nyolc méteres uszállyal készült ruhában vonult oltár elé, amelytől nemcsak Krausz Gábor, hanem a teljes násznép is szóhoz sem jutott. 

Mikes Anna és Krausz Gábor házasságot kötött.
Mikes Anna és Krausz Gábor házasságot kötött.
Forrás: Borsonline.hu

Mikes Anna és Krausz Gábor nagy napja

A szertartás rövid volt, hiszen az ifjú pár a bulit szerette volna középpontba állítani, mégis akadtak könnyfakasztó pillanatok: Hannaróza, a három koszorúslány egyike adta át a gyűrűket, miközben a gyerekek rózsaszirmokat szórtak. A ceremóniát a hitvesi csók tette teljessé, amit hatalmas ováció kísért. Ezt követően a friss házasok szakítottak a hagyományokkal, és arra kérték a vendégeket, hogy ne sorban gratuláljanak, hanem közösen, egy hangos kiáltással ünnepeljék őket. A kúria falai és a környező dombok percekig visszhangozták a jókívánságokat. A közös fotók után sem maradhatott el a menyasszonyi csokor eldobása – így már az is kiderült, ki lehet a násznépből a következő menyasszony. Az esküvőről részletesebben a borsonline.hu-n olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu