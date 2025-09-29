1 órája
Mikes Anna megmutatta: így telt a nászútja Krausz Gáborral – friss fotók!
A Dancing with the Stars szerelmespárja, Krausz Gábor és Mikes Anna a Seychelle-szigeteken tölti a mézesheteket. A trópusi környezetben készült képeik pillanatok alatt elárasztották az internetet – a rajongók szerint ennél idillibb helyet aligha választhattak volna.
Az esküvő és a rövid itthoni pihenő után a pár a Seychelle-szigetekre utazott, ahol két hétig kizárólag egymásra figyelnek. A fehér homokos partok, a kristálytiszta tenger és a pálmafás lagúnák tökéletes hátteret biztosítanak a pihenéshez. A megosztott fotók alapján a páros gondtalanul élvezi a nyugalmat és a napsütést– derült ki Mikes Anna friss Instagram-posztjából.
„Köszönjük, Gábor!” Mikes Anna a Seychelle-szigetekről írt bejegyzést
A táncos ezúttal sem felejtette el megemlíteni férjét, Krausz Gábort, aki – mint írta – „önfeláldozó fotós másodpercekkel” segített megörökíteni a pillanatokat. A rajongók imádják a páros laza, szerethető stílusát, posztjaikhoz percek alatt több száz gratuláció és szív-emoji érkezett.
