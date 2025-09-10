Nótár Mary az ágyban, egy szál gitárral is megmutatta tehetségét (+ videó)

Nagy Adri Connie Francis „Pretty Little Baby” című klasszikusával lépett színpadra, és nemcsak hibátlan énekteljesítményével, hanem elegáns, csillogó megjelenésével is elkápráztatta a zsűrit. A férfi tagok, Stohl András és Hans Sigl láthatóan elolvadtak a produkciótól, nem is rejtették véka alá rajongásukat. „Elvitathatatlanul te vagy az est fénypontja” – hangzott a lelkes dicséret, amely jól érzékeltette, mennyire elvarázsolta őket Adri előadása.

Nagy Adri párbaj ellenfele, Nótár Mary Cher-ként lépett a színpadra

Forrás: Nótár Mary Facebook

Nótár Mary azonban igazi szenvedéllyel vette birtokba a színpadot. Cher ikonikus, „Dov’è l’amore” című dalát adta elő, amely tökéletesen illett a személyiségéhez. Az előadásában ott volt minden, amit a közönség tőle vár: a temperamentum, a pontosság és az a különleges, hamisítatlan „nótáros” karakter, amely évek óta a védjegye. A közönség állva ünnepelte, és a szavazatok végül őt juttatták tovább, bebizonyítva, hogy még egy erős ellenféllel szemben is képes felülkerekedni.

Nagy Adri párbaj ellenfele, Nótár Mary az ágyban, egy szál gitárral is megmutatta tehetségét

A siker után nem sokkal Mary a közösségi oldalán is meglepte rajongóit egy különleges videóval. A TikTokra feltöltött felvételen az énekesnő ismét a Cher-dalt gyakorolja, ám most teljesen más környezetben: az ágyban fekve, egy szál gitárral a kezében adja elő a slágert. A meghitt, bensőséges pillanat új oldalát mutatta meg az énekesnőnek, hiszen a rajongók nemcsak a nagy színpadi produkciókat, hanem az ilyen közvetlen, hétköznapi hangulatú előadásokat is értékelik.

A videó hatalmas sikert aratott, a kommentszekciót ellepték a gratulációk és elismerő szavak. Sokan kiemelték, hogy Mary tehetsége nem igényel hatalmas díszleteket vagy látványos show-elemeket: egyetlen hangszerrel és őszinte előadásmódjával is képes elvarázsolni a közönséget. Úgy tűnik, a sztár nemcsak a televíziós show-ban, hanem az online térben is könnyedén szívekhez talál.