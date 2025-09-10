1 órája
Nótár Mary az ágyban, egy szál gitárral is megmutatta tehetségét (+ videó)
A Sztárban Sztár All Stars 11. évada már az első adásban bővelkedett izgalmakban, hiszen a versenyzők párosával mérkőztek meg egymással a nézők kegyeiért. A párbajok tétje óriási volt: csak egy előadó juthatott tovább, a másiknak búcsúznia kellett. Az este egyik legemlékezetesebb pillanata kétségkívül Nótár Mary és Nagy Adri összecsapása volt, amelyben két teljesen különböző stílus és kisugárzás feszült egymásnak.
Nagy Adri Connie Francis „Pretty Little Baby” című klasszikusával lépett színpadra, és nemcsak hibátlan énekteljesítményével, hanem elegáns, csillogó megjelenésével is elkápráztatta a zsűrit. A férfi tagok, Stohl András és Hans Sigl láthatóan elolvadtak a produkciótól, nem is rejtették véka alá rajongásukat. „Elvitathatatlanul te vagy az est fénypontja” – hangzott a lelkes dicséret, amely jól érzékeltette, mennyire elvarázsolta őket Adri előadása.
Nótár Mary azonban igazi szenvedéllyel vette birtokba a színpadot. Cher ikonikus, „Dov’è l’amore” című dalát adta elő, amely tökéletesen illett a személyiségéhez. Az előadásában ott volt minden, amit a közönség tőle vár: a temperamentum, a pontosság és az a különleges, hamisítatlan „nótáros” karakter, amely évek óta a védjegye. A közönség állva ünnepelte, és a szavazatok végül őt juttatták tovább, bebizonyítva, hogy még egy erős ellenféllel szemben is képes felülkerekedni.
Nagy Adri párbaj ellenfele, Nótár Mary az ágyban, egy szál gitárral is megmutatta tehetségét
A siker után nem sokkal Mary a közösségi oldalán is meglepte rajongóit egy különleges videóval. A TikTokra feltöltött felvételen az énekesnő ismét a Cher-dalt gyakorolja, ám most teljesen más környezetben: az ágyban fekve, egy szál gitárral a kezében adja elő a slágert. A meghitt, bensőséges pillanat új oldalát mutatta meg az énekesnőnek, hiszen a rajongók nemcsak a nagy színpadi produkciókat, hanem az ilyen közvetlen, hétköznapi hangulatú előadásokat is értékelik.
A videó hatalmas sikert aratott, a kommentszekciót ellepték a gratulációk és elismerő szavak. Sokan kiemelték, hogy Mary tehetsége nem igényel hatalmas díszleteket vagy látványos show-elemeket: egyetlen hangszerrel és őszinte előadásmódjával is képes elvarázsolni a közönséget. Úgy tűnik, a sztár nemcsak a televíziós show-ban, hanem az online térben is könnyedén szívekhez talál.
