A stúdióban megfagyott a levegő

2 órája

Hans Sigl teljesen ledöbbent Nótár Mary elképesztő felajánlásától a Sztárban Sztár All Starsban

Címkék#Nótár Mary#Sztárban Sztár All Stars#Hans Sigl#Nagy Adri

A Sztárban Sztár All Stars második párbajában nemcsak a zenei teljesítmény okozott meglepetést, hanem a kulisszák mögött zajló kiszólások is. Az est egyik legemlékezetesebb pillanatát Nótár Mary szolgáltatta, aki nemcsak világszínvonalú produkcióval, hanem egy igazán meglepő felajánlással is előállt a zsűri asztala előtt.

Titzl Vivien

A színpadot ezúttal Nagy Adri nyitotta, aki Connie Francis „Pretty Little Baby” című dalával aratott óriási sikert. A fiatal énekesnő nemcsak hibátlan előadást nyújtott, hanem ragyogó megjelenésével is lenyűgözte a férfi zsűritagokat. Stohl András és Hans Sigl sem titkolta, hogy teljesen elvarázsolta őket Nagy Adri. „Elvitathatatlanul te vagy az est fénypontja” – áradoztak róla, ami komoly kihívást jelentett a színpadra lépő ellenfélnek, Nótár Marynek.

Nótár Mary Cher bőrébe bújt a Sztárban sztár all stars első adásában
Nótár Mary Cher bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars első adásában
Forrás: tv2play.hu

Mary azonban nem jött zavarba: Cher ikonikus, „Dov’è l’amore” című dalát adta elő, amelyben egyszerre volt jelen a szenvedély, a precizitás és a sajátos, „nótáros” karakter. Produkcióját a közönség is ovációval fogadta, nem véletlen, hogy a szavazás során végül ő került ki győztesen. De nem ez volt az este egyetlen csavarja.

Nótár Mary meglepő felajánlást tett Hans Siglnek

Hans Sigl, a Sztárban Sztár All Stars vendég ítésze – akit a nézők leginkább „A hegyi doktor” címszerepéből ismernek – viccesen megjegyezte a zsűri értékelésénél: „Mindkét hölggyel szívesen randiznék!” A humoros kiszólásra Nótár Mary azonnal reagált, és a kamerák előtt meghívta Sigl-t egy igazi cigánybálba. A stúdió közönsége nevetésben tört ki, a pillanat pedig azonnal mémgyanús lett a közösségi médiában.

A közönségszavazás végül Nótár Mary győzelmével zárult, de a zsűri nehéz helyzetben maradt. Kiss Ramóna azonnal egy szívet adott Nagy Adrinak, így ahogy Varga Viktor, ő is esélyt kapott a folytatásra. A rajongók így most nemcsak arra kíváncsiak, hogyan alakul a verseny további sorsa, hanem arra is: vajon Hans Sigl tényleg elfogadja-e a felajánlást, és ellátogat-e Mary cigánybáljába? Sajnos Nagy Adri az esete végén távozott a műsorból. 

Az biztos, hogy a Sztárban Sztár All Stars legújabb adása nemcsak a dalokról szólt, hanem a show szelleméről: spontaneitás, humor és váratlan fordulatok nélkül ez a műsor nem is lenne az, ami. Nótár Mary meghívása pedig új színt vitt a tévés versenybe – a nézők most azt találgatják, lehet-e ebből egy valódi találkozó, és Hans Sigl vajon mit szól majd, ha valóban el kell indulnia egy cigánybálba Magyarországon.

Egy biztos: az énekesnő felajánlása bekerült a Sztárban Sztár All Stars történetének legemlékezetesebb pillanatai közé, és még hetekig beszédtémát szolgáltat majd a rajongóknak.

 

 

