Muzsika
1 órája
Nótát Mary: „Istenem, hallgasd meg az imámat!"
Nótár Mary a TikTok-oldalán osztotta meg rajongóival, hogy jövő héten érkezik legújabb dala. A bejelentéshez játékot is hirdetett: arra biztatja követőit, hogy készítsenek kreatív videókat az újdonsághoz kapcsolódva.
A legjobb alkotások készítőit különleges lehetőség várja, részt vehetnek Nótár Mary következő videóklipjének forgatásán.
A felhívás nagy lelkesedést váltott ki a rajongók körében, sokan már most elkezdték megosztani saját ötleteiket és videóikat.
Nótár Mary vitte a prímet az ajkai Szerencsekoncerten
Ajkán, a Jubileum parkban igazi fesztiválhangulat várta a közönséget a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertjén. A rendezvény csúcspontját Nótár Mary fergeteges produkciója jelentette.
Ezt ne hagyja ki!Koncert
Tegnap, 9:55
Nótár Mary vitte a prímet az ajkai Szerencsekoncerten +(videó, galéria)Nótár Mary pörgős koncertje Ajkán várta a közönséget.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre