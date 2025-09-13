szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Muzsika

1 órája

Nótát Mary: „Istenem, hallgasd meg az imámat!"

Címkék#zene#fergeteges#Nótár Mary

Nótár Mary a TikTok-oldalán osztotta meg rajongóival, hogy jövő héten érkezik legújabb dala. A bejelentéshez játékot is hirdetett: arra biztatja követőit, hogy készítsenek kreatív videókat az újdonsághoz kapcsolódva.

Veol.hu

A legjobb alkotások készítőit különleges lehetőség várja, részt vehetnek Nótár Mary következő videóklipjének forgatásán.

Nótár Mary új számmal érkezik
Nótár Mary új számmal érkezik  
Forrás: Youtube / Nótár Mary Official

A felhívás nagy lelkesedést váltott ki a rajongók körében, sokan már most elkezdték megosztani saját ötleteiket és videóikat.

@notarmaryproduction HELLO! Jövőhéten megjelenik az új zeném! Akik a legjobb videót készítik, részt vehetnek a következő videóklip forgatásomon! Jöhetnek a videók!🔥❤️ #notarmary #nekedbe #babam #foryou #fyp ♬ Nótár Mary BABÁM - Nótár Mary

Nótár Mary vitte a prímet az ajkai Szerencsekoncerten

Ajkán, a Jubileum parkban igazi fesztiválhangulat várta a közönséget a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertjén. A rendezvény csúcspontját Nótár Mary fergeteges produkciója jelentette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu